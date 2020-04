Rotam apreende armamento de guerra e mil munições no Cristo Rei

Divulgação

Três fuzis, sendo um AR-15 e outro AK, uma espingarda gauge 12 e uma pistola 380 foram apreendidos nessa quinta-feira (02), no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. Além do armamento, os policiais da Rotam apreenderam também mil munições de diversos calibres, dinheiro, drogas e apretrechos para comercialização de entorpecentes. Dois homens e uma mulher foram presos, sendo que dois deles já tinham passagens criminais.



Segundo informações da Rotam, uma equipe da unidade recebeu informações de que haviam uma movimentação suspeita de pessoas em uma casa no bairro Cristo Rei, onde estariam ocorrendo o comércio ilegal de drogas.



Os policiais deslocaram até o local e observaram um morador da residência na varanda, que ao avistar a equipe policial correu para o interior da casa, dispensando 02 porções de substância análoga a maconha. Ele pulou o muro dos fundos residência para tentar fugir da abordagem, mas foi detido logo em seguida. Foram realizadas buscas e localizado no interior da residência a pistola, parte das munições, dinheiro e drogas.



O morador informou que em outra residência haviam mais armamento e munições. Ele disse ainda que o local servia depósito de armas do Comando Vermelho. Os policiais foram até a outra casa e localizaram um fuzil AR-15, um fuzil Mk4, uma espingarda gauge 12, além do restante das munições. As armas e os entorpecentes havia a sigla CVMT, sugerindo que o material estaria ligado a organização criminosa.