Rodrigo Maia bate recorde de viagens em aviões da FAB

Sérgio Lima/Poder360

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), requisitou aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) 250 vezes para viajar em 2019, contando idas e voltas. De 2003 para cá, nenhuma autoridade solicitou tantos voos num único ano. É o que mostra levantamento do Drive/Poder360 com dados da FAB.

Os registros da Aeronáutica só apontam quem pediu a aeronave, mas não indicam quem de fato viajou. Deste modo, não é possível assegurar que o solicitante efetivamente esteve nos voos.

Quem tem direito?

Os voos em aeronaves da FAB são disponibilizados a autoridades do alto escalão, podendo ser autorizadas para demais personalidades políticas nacionais e estrangeiras. A legislação não apresenta restrição quanto aos acompanhantes.

As aeronaves podem ser utilizadas para fins de segurança, emergência médica e viagens a serviço. De acordo com o decreto 8.432/2015, somente o vice-presidente da República e presidentes do Senado, Câmara e STF têm o direito ao deslocamento para residência permanente. A Força Aérea Brasileira esclarece que não se responsabiliza pelo cumprimento nem apuração dos motivos das solicitações.

Contando todos os militares, ministros e presidentes de Poderes que solicitaram voos à FAB desde 2003, foram 37.641 voos.

Maia é o campeão de viagens em aviões públicos desde 2017 (foi eleito pela 1ª vez em 2016). No ano em que chegou ao Congresso, viajou 215 trechos. Em 2018, utilizou o serviço 189 vezes. Quem mais se aproximou do recorde do deputado foi Alexandre Padilha, então ministro da Saúde em 2011, quando viajou 242 vezes.

Entre os destinos preferidos de Maia em 2019 estão Brasília –já que é sempre destino dos voos de volta de suas viagens– São Paulo e Rio de Janeiro, sua cidade natal. Foram 98 viagens à capital federal, 53 visitas a São Paulo e outras 52 ao Rio. Eis todas as viagens de Maia: