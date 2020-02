Riva fecha delação e entrega esquema de 20 anos envolvendo 38 deputados

Em seus depoimentos, Riva teria revelado uma série de esquemas de compra de votos envolvendo governo do Estado a ALMT que duraram 20 anos – o período em que ele esteve no Parlamento – e pode ter desviado mais de R$ 213 milhões dos cofres públicos.

Dinheiro que, segundo o ex-parlamentar, foi distribuído a, pelo menos, 38 deputados.

A notícia sobre a delação foi dada pelo Jornal A Gazeta que circula nesta sexta-feira (31). Segundo a reportagem, a compra de votos dos deputados servia para aprovar projetos de lei de interesse de três governadores que passaram pelo Palácio Paiaguás e também os que elegiam as mesas diretoras da própria ALMT.

As eleições internas do Parlamento – para escolha do presidente, primeiro-secretário e outros cargos – teriam custado aos mato-grossenses, de acordo com o revelado por Riva, cerca de R$ 38 milhões.

Outros R$ 175 milhões teriam sido distribuídos aos deputados ao longo de três governos: Dante de Oliveira (1995-2002), Blairo Maggi (2003-2010) e Silval Barbosa (2010-2014).