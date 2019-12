Retrospectiva: Na Vostok, Reinaldo teve mais de R$ 270 milhões bloqueados e família depondo à PF

Marcos Ermínio, Midiamax

Investigado desde 2017 pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) enfrentou em 2019 desdobramentos da Operação Vostok que incluíram depoimentos em massa da família Azambuja à Polícia Federal e uma verdadeira batalha judicial para tentar desbloquear mais de R$ 270 milhões apreendidos há mais de um ano em decorrência das investigações.

O filho do governador, Rodrigo Souza Silva, preso por cinco dias em setembro do ano passado, também enfrentou complicações na Justiça neste ano ao tentar ser inocentado das acusações criminais do MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) por suspeitas de participação em roubo de propina que deu errado e de encomendar uma execução.

A Operação Vostok investiga suposto esquema da JBS, delatado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, para pagamento de bois que não eram entregues e nem abatidos, por meio de notas frias, de forma a repassar propina para beneficiários em troca de benefícios fiscais na Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul).

A acusação contra o filho de Reinaldo, inclusive, é desdobramento da investigação que tramita na instância superior. Na época, o aposentado Luiz Carlos Vareiro, 61 anos, afirmou que teria sido contratado por Rodrigo para roubar e executar o corretor de gado José Ricardo Gutti Gumari, o ‘Polaco’.

A revelação constou na decisão do ministro Felix Fisher. Segundo a decisão, “no bojo das investigações, verificou-se a possível arregimentação de eventual eliminação/morte de um dos atores da organização criminosa, o investigado José Ricardo Gutti Gumari, conhecido como “Polaco”, em decorrência da sua ausência de fidelidade a organização”.

Conforme o documento, Polaco estaria chantageando os envolvidos no esquema, sob ameaça de que faria uma delação premiada. Consta ainda que o Preso por suposto roubo de veículo na BR-262, Vareiro denunciou o plano, supostamente encabeçado pelo filho do governador.

Na época, o lavador de carros denunciou que roubou “propina” de R$ 270 mil paga por integrantes da administração estadual a Polaco. Articulador do roubo, Vareiro exigiu a presença do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para revelar como orquestrou o crime.

De acordo com denunciante, o filho de Reinaldo Azambuja teria lhe procurado para encomendar o roubo da propina destinada a Polaco, além da morte do corretor.

Em agosto deste ano, a juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, rejeitou a denúncia criminal contra Rodrigo de Souza e Silva. No entanto, em setembro, a 2ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) aceitou por unanimidade o recurso do Ministério contra a decisão que rejeitou denúncia.

Atualmente, o caso retornou à juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna para análise.

Desbloqueio milionário

Durante todo o ano de 2019, Reinaldo Azambuja, o 7º candidato mais rico ao governo no Brasil em 2018, tentou desbloquear no STJ R$ 277 milhões da família. Os recursos foram pautados duas vezes na Corte Especial do órgão, inclusive na última sessão do ano, mas tiveram os julgamentos adiados para 2020.

Após serem adiados por duas vezes em novembro, os recursos não haviam sido analisados até que entraram na pauta extra da quarta-feira (18). Sob sigilo, a Corte não informou o motivo da alteração. De acordo com o advogado de defesa de Reinaldo, Gustavo Passarelli, não foi por solicitação da parte. O caso está sob relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino depois de licença para tratamento do ministro Félix Fischer.

Além do dinheiro do governador, também foram bloqueados os bens da família de Azambuja, afetando a primeira dama Fátima Souza e Silva e seus três filhos, Rafael, Tiago e Rodrigo Souza e Silva, preso junto a integrantes da alta cúpula do Governo do Estado.

Depoimentos à Polícia Federal

Em setembro deste ano, todos os 14 presos em setembro de 2018 na Operação Vostok eforam intimados a serem ouvidos novamente pelo delegado da Polícia Federal Leandro Alves Ribeiro, que conduz o verdadeiro esforço-concentrado determinado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) nas investigações.

Mais de 100 compareceram à sede da Polícia Federal de Campo Grande. Entre eles, diversos familiares de Reinaldo, como o irmão e até mesmo a mãe do governador, estavam na lista. Porém, Zulmira Azambuja Silva foi dispensada dos depoimentos.

Na ocasião, foram listados pelo delegado para serem ouvidos:

Como investigados:

Daniel de Souza Ferreira ;

; Élvio Rodrigues – Dono da Fazenda Santa Maria, em Corumbá, esteve com o advogado Gustavo Passareli, do mesmo escritório que também acompanhou o irmão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Roberto Oliveira Silva, conhecido como Beto Azambuja, em depoimento na terça. Élvio teria usado dinheiro de propina para comprar as terras, segundo a investigação.

– Dono da Fazenda Santa Maria, em Corumbá, esteve com o advogado Gustavo Passareli, do mesmo escritório que também acompanhou o irmão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Roberto Oliveira Silva, conhecido como Beto Azambuja, em depoimento na terça. Élvio teria usado dinheiro de propina para comprar as terras, segundo a investigação. Francisco Carlos Freire de Oliveira – pecuarista que segundo os depoimentos dos irmãos Wesley e Joesley Batista, teria emitido R$ 583 mil em notas fiscais falsas, em 3 de novembro de 2016.

– pecuarista que segundo os depoimentos dos irmãos Wesley e Joesley Batista, teria emitido R$ 583 mil em notas fiscais falsas, em 3 de novembro de 2016. Ivanildo da Cunha Miranda – delator da Operação Lama Asfáltica, procurou a Polícia Federal em 2017 com intuito de celebrar o acordo. É apontado como suposto operador das propinas envolvendo o ex-governador André Puccinelli (MDB) no esquema. Ele relatou à Polícia que recebia entre os anos de 2007 a 2010 valores mensais entre R$ 60 mil a R$ 80 mil, e após 2011 até 2013, esse valor, em alguns meses, chegava a R$ 220 mil.

– delator da Operação Lama Asfáltica, procurou a Polícia Federal em 2017 com intuito de celebrar o acordo. É apontado como suposto operador das propinas envolvendo o ex-governador André Puccinelli (MDB) no esquema. Ele relatou à Polícia que recebia entre os anos de 2007 a 2010 valores mensais entre R$ 60 mil a R$ 80 mil, e após 2011 até 2013, esse valor, em alguns meses, chegava a R$ 220 mil. João Roberto Baird – Dono de empresa de informática em Mato Grosso do Sul e pecuarista, Baird é investigado na Operação Lama Asfáltica e teriam também lavado dinheiro de propina no Paraguai, segundo as investigações.

– Dono de empresa de informática em Mato Grosso do Sul e pecuarista, Baird é investigado na Operação Lama Asfáltica e teriam também lavado dinheiro de propina no Paraguai, segundo as investigações. José Roberto Teixeira – o deputado Zé Teixeira (DEM), que é produtor rural e apontado como emissor de notas fiscais “frias” de R$ 1,6 milhão para dissimulação do esquema de pagamento de propina outras empresas do ramo agropecuário e frigorifico. Segundo as investigações, do total de créditos tributários auferidos pela empresa dos colaboradores, um percentual de até 30% era revertido em proveito da organização criminosa investigada.

– o deputado Zé Teixeira (DEM), que é produtor rural e apontado como emissor de notas fiscais “frias” de R$ 1,6 milhão para dissimulação do esquema de pagamento de propina outras empresas do ramo agropecuário e frigorifico. Segundo as investigações, do total de créditos tributários auferidos pela empresa dos colaboradores, um percentual de até 30% era revertido em proveito da organização criminosa investigada. Márcio Campos Monteiro – conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), ex-secretário estadual de Fazenda, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Jardim. Teria emitido mais de R$ 333 mil em notas para JBS em esquema delatado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. Em troca da propina, o Governo teria concedido benefícios fiscais para a empresa.

– conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), ex-secretário estadual de Fazenda, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Jardim. Teria emitido mais de R$ 333 mil em notas para JBS em esquema delatado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. Em troca da propina, o Governo teria concedido benefícios fiscais para a empresa. Miltro Rodrigues Pereira – Da Agropecuária Duas Irmãs, é acusado de emitir notas frias no valor de R$ 1.032.229,80, supostamente transferidos ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), segundo decisão pela prisão dele no ano passado assinada pelo ministro Félix Fischer.

– Da Agropecuária Duas Irmãs, é acusado de emitir notas frias no valor de R$ 1.032.229,80, supostamente transferidos ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), segundo decisão pela prisão dele no ano passado assinada pelo ministro Félix Fischer. Nelson Cintra Ribeiro – ex-secretário estadual de Turismo de Reinaldo Azambuja (PSDB) e ex-prefeito de Porto Murtinho. Pecuarista, teria emitido notas acima dos R$ 296 mil, mas garante que vendeu o gado para o abate e que já regularizou a situação junto à Receita Federal.

– ex-secretário estadual de Turismo de Reinaldo Azambuja (PSDB) e ex-prefeito de Porto Murtinho. Pecuarista, teria emitido notas acima dos R$ 296 mil, mas garante que vendeu o gado para o abate e que já regularizou a situação junto à Receita Federal. Osvane Aparecido Ramos – ex-deputado estadual, tem fazenda em Dois Irmãos do Buriti e teria emitido notas de R$ 847 mil à JBS.

– ex-deputado estadual, tem fazenda em Dois Irmãos do Buriti e teria emitido notas de R$ 847 mil à JBS. Rubens Massahiro Matsuda – Dono da Safra Agropecuária, de Dois Irmãos do Buriti, que teria emitido R$ 383 mil em notas frias.

– Dono da Safra Agropecuária, de Dois Irmãos do Buriti, que teria emitido R$ 383 mil em notas frias. Zelito Alves Ribeiro – Ex-prefeito de Aquidauana, é ex-coordenador regional do governo tucano, responsável pela interlocução de alguns municípios com o Parque dos Poderes, e teria emitido notas fiscais para a JBS que somam pouco mais de R$ 1,7 milhão e que seriam frias, usadas para, segundo a delação da multinacional, esquentar a propina paga a integrantes da atual gestão do Governo do Estado.

– Ex-prefeito de Aquidauana, é ex-coordenador regional do governo tucano, responsável pela interlocução de alguns municípios com o Parque dos Poderes, e teria emitido notas fiscais para a JBS que somam pouco mais de R$ 1,7 milhão e que seriam frias, usadas para, segundo a delação da multinacional, esquentar a propina paga a integrantes da atual gestão do Governo do Estado. Pavel Chramosta – dono do Frigorífico Buriti, em Aquidauana. É apontado como o maior emissor de notas do suposto esquema, somando R$ 12,9 milhões em notas sob suspeita emitidas entre março e julho de 2015. Os delatores indicaram pagamentos a Reinaldo Azambuja por notas frias, além da entrega de R$ 10 milhões em mãos.

– dono do Frigorífico Buriti, em Aquidauana. É apontado como o maior emissor de notas do suposto esquema, somando R$ 12,9 milhões em notas sob suspeita emitidas entre março e julho de 2015. Os delatores indicaram pagamentos a Reinaldo Azambuja por notas frias, além da entrega de R$ 10 milhões em mãos. Daniel Chramosta – Filho de Pavel, é diretor da Buriti Comércio de Carnes, que também fica em Aquidauana. Junto com o pai, comanda a distribuidora de alimentos na cidade.

Como testemunhas:

Empresas

1 – Agríciola Panorama

2 – Agrodinânica Comércio e Representações

3 – Agropecuária Patagônia

4 – Berlim Indústria e Comércio

5 – Center Boi Neroli Comércio de Carnes

6 – Coopsema Cooperativa Agrícola Mista Serra de Maracaju

7 – Edilson Fernandes Leite ME

8 – Frigo-Braz Frigoríficos

9 – Granosul Comercial e Corretora de Grãos

10 – Log Engenharia

11- Nova Estrela Comércio de Alimentos

12 – Rações Bocchi

13 – SDI Informática e Construções

14 – Território do Couro

15 – União Industria de Suplementação Animal

16 – Vera Lúcia Quadros Batista Eireli

Pessoas

17 – Ademar Marin

18- Almiro Tamashiroquelho

19 – Álvaro Boeira

20 – André Luiz Toniasso Leandro

21 – Carlos Wagner Guarita Marquez Filho

22- Cícero Carlos Pereira Diniz

23 – Cláudio Cazuyki Maksuda

24 – Cleoerdes Barbosa Ribeiro

25 – Dagoberto Pereira

26 – Daniel Espinoza Ribeiro

27 – Dulce Elena Cavalli Pereira

28 – Edilene José da Silva

29 – Edilson Fernandes Leite

30 – Edmur Miglioli Junior

31 – Edmur Miglioli Neto

32 – Edson Barbosa de Araújo

33 – Eduardo Flores

34 – Eulálio Abel Barbosa

35 – Eurípes Soares Marques

36 – Fábio Ferreira Amarilho

37 – Fabrício Guirelli Fancelli

38 – Gabriela de Azambuja Silva Miranda

39 – Gerson Leme

40 – Hercília de ANdrade Hildebrand

41 – Hermínio Pitão

42 – Ugo Furlan

43 – Jefferson Rodrigo Bianchini Marques

44 – João Guilherme Monteiro

45 – João Peres Moreno Filho

46 – José Carlos Renosto

47 – José Pereira Damaceno

48 – Lenita Schmit de Oliveira Silva

49 – Leo Renato Miranda

50 – Luciano Reges Damaceno

51 – invetariante do espólio de Luiz Sabain

52 – Manoel Eduardo Pires

53 – Marcus Vinícius Saucedo Perez

54 – Maria Auxiliadora Verlangieri Loschi

55 – Maria Cristina Moraes de Ávila

56 – Maria Lúcia Barbosa Ribeiro

57 – Maria Thereza Ferraz ALves Ribeiro

58 – Nilson Roberto Teixeira

59 – Odilon Ferraz Alves Ribeiro

60 – Orestes Rocha Netto

61 – Otávio Cyro Boff

62 – Paulo César Beppler

63 – Pedro Pires

64 – Ramão Miguel Machad

65 – Reginaldo Farias Santos

66 – Renato ALves dos Santos

67 – Roberto de Oliveira Silva Junior

68 – Roberto Ocariz de Souza Rosa

69 – Rodrigo Renosto

70 – Rodrigo Escarioti Montemezzo

71 – Ronaldo Vedovato Acosta

72 – Chirlei Suzini de Paula

73 – Silas Paes Barbosa

74 – Sônia Oliveira Rodrigues

75 – Valdir Fancelli

76 – Valdyr Castro Pereira

77 – Wladimir dos Santos Tereza

78 – Zulmira Azambuja Silva

Administradores da seguintes empresas e pessoas:

79 – Pantanal Holdings Ldings

80 – Sucocítrico Cutrale LTDA

81 – Center Boi Neroli

82 – Ayrton Brayan Correa

83 – Luiz Carlos Sussumu Takaoka

84 – Nelsa Maria de Paula

85 – Paulo Henrique Zillo

Investigados

86 – Daniel de Souza Ferreira

87 – Élvio Rodrigues

88 – Francisco Carlos Freire de Oliveira

89 – Ivanildo da Cunha Miranda

90 – João Roberto Baird

91 – José Roberto Teixeira

92 – Márcio Campos Monteiro

93 – Niltro Rodrigues Pereira

94 – Nelson Cintra Ribeiro

95 – Osvane Aparecido Ramos

96 – Rubens Massahiro Maksuda,

97 – Zelito Alves Ribeiro

98 – Pavel Chramosta

99 – Daniel Chramosta

100 – João Carlos Lemes Siqueira

101 – José Ricardo Guitti Guimaro (que será ouvido em 10 de setembro, em Brasília)

Nelson Trad Filho, o 102º da lista, foi relacionado a ser ouvido como testemunha em oitiva a ser marcada. Ele será ouvido na sede da PF de Brasília.