Resultado de exame da covid-19 de Jair Bolsonaro sai nesta terça (7)

O presidente Jair Bolsonaro realizou, nesta segunda-feira (6), um exame para constatar se está com a covid-19. À tarde, ele sentiu dores no corpo, febre de até 38 graus e sintomas de gripe. O teste foi realizado no Hospital das Forças Armadas onde realizou o teste para detectar o novo coronavírus e tirou radiografia dos pulmões.

Ao voltar para casa, o presidente Jair Bolsonaro parou na porta do Palácio da Alvorada, conversou, tirou fotos e pediu que os apoiadores evitassem o contato porque ele havia feito “uma chapa de pulmão”, que estava tudo limpo e que o resultado somente será divulgado nesta terça-feira, após às 12h.

Bolsonaro manteve encontros com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, da Secretaria Geral, Jorge Oliveira, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o advogado-Geral da União, José Levi.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social disse que o “presidente Jair Bolsonaro realizou na noite de hoje, 6, teste de covid-19 em hospital de Brasília. O resultado sairá nesta terça-feira, 7. O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência”.

Todos os compromissos de Jair Bolsonaro desta terça-feira (7) foram cancelados e as autoridades que tiveram contato com o presidente foram orientadas a também fazer o teste.

Encontro sem máscara

No sábado (4), o presidente também almoçou com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, em Brasília. Caso seu exame dê positiva, o rastro de contaminação será enorme, já que o encontro reuniu ministros e assessores para comemorar a Independência dos Estados Unidos. Todos eles se abraçaram e estavam sem máscara.

Bolsonaro já fez três outros testes de coronavírus e todos eles deram negativo.