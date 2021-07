Relator não vai e Corte Especial adia pela 6ª vez recurso em ação por corrupção contra Reinaldo

Chico Ribeiro, Governo do Estado

A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) adiou, pela sexta vez, o julgamento do recurso contra o desmembramento da Ação Penal 980, que implica o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, a peça deve ser analisada em agosto, uma vez que os ministros entram em recesso forense.

Em sessão rápida e de balanço dos trabalhos do STJ nesta quinta-feira (1º), o ministro Humberto Martins, que conduziu os trabalhos, disse que o ministro Félix Fischer não participaria da sessão - ele é o relator do recurso sobre a ação envolvendo Azambuja. "Todos os processos do ministro Félix Fischer, inclusive ação penal, estão adiados, uma vez que o ministro comunicou que não viria à seção. Portanto, eles ficam para o mês de agosto, se Deus quiser”.

O colegiado vem adiando a análise do agravo regimental do MPF (Ministério Público Federal) há quase três meses. Isto porque o relator do recurso, ministro Félix Fischer, esteve ausente das sessões - mesma situação de hoje. No início do mês, o decano teve aprovada uma licença médica válida até segunda-feira (28) - antes disso, o agravo já tinha sido pautado para votação nesta quinta-feira (1º).