Regina Duarte demite bolsonaristas e já é criticada por Olavo de Carvalho

A atriz Regina Duarte consolida seu “casamento” com o governo e toma posse na Secretaria Especial da Cultura às 11h desta 4ª feira (4.mar.2020). A cerimônia será no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Para assumir o cargo, Regina Duarte encerrou contrato com a TV Globo –mantido há mais de 50 anos.

#foraRegina

Na manhã desta 4ª feira (4.mar.2020), a hashtag #foraRegina chegou aos trending topics do Twitter.

O guru do governo Olavo de Carvalho –que tinha apoiado a indicação de Regina Duarte para o cargo– criticou as demissões. Em sua conta no Facebook, escreveu que a indicação da atriz foi mais uma “cagada sua”.