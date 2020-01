Rebeca Cristina: “Sempre terei uma ligação com esse assassino, pois, tenho um filho com ele”

Foto: Portal do Litoral PB

“Sempre terei uma ligação com esse assassino, pois, tenho um filho com ele”. Esse desabafo é da Tereza Cristina, mãe da menina, Rebeca Cristina, que foi brutalmente assassinada pelo seu padrasto, Edvaldo Soares da Silva, homem que a vítima tinha como pai e a sua mãe como esposo.

Na manhã chuvosa da segunda-feira, 11, de julho de 2011. Rebeca Cristina, de 15 anos, acordou atrasada para ir à escola, o que não era habitual, tida como aluna exemplar, sonhava ser veterinária ou médica do Serviço de Assistência Móvel de Urgência (Samu).

O trajeto da sua casa até o colégio da Polícia Militar em Mangabeira VIII em João Pessoa (PB), onde estudava, não ultrapassava dez minutos de caminhada, porém, quando os portões se fecharam as 07h15, a adolescente não havia entrado na instituição de ensino.

“Eu estava crente que a minha filha estava na escola, deu 12h30, e ela não tinha chegado em casa. Liguei para o celular dela e só dava desligado, assim como das suas amiguinhas e da minha família. Liguei para o 190 e uma Policial disse que o desaparecimento dela era coisa de adolescente.

No colégio disseram que a Rebeca não tinha entrado na sala de aula. Fui à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência e quando retornei para a minha casa a Polícia Militar, já estava lá, para comunicar que tinha encontrado o corpo da minha filha”, relembra Cristina.

Localizado em um matagal na Praia de Jacarapé, no litoral sul do estado da Paraíba, o corpo já sem vida da estudante tinha sinais de abuso sexual e várias marcas de disparo de arma de fogo.

De acordo com as investigações a jovem foi raptada por uma pessoa conhecida quando estava indo a escola. “Ela jamais iria pegar carona com um desconhecido. Quando se assustava diante do medo ficava paralisada, a pessoa que a abordou sabia desse comportamento e isso contribuiu. Ela se assustou ficou paralisada e o criminoso a levou”, informa Tereza.

A morte de Rebeca

Quando a dona de casa Tereza Cristina e o Cabo da Policia Militar, Edvaldo Soares da Silva, decidiram formar uma família, Rebeca Cristina, ainda era criança. Como padrasto sempre foi um homem comum e nunca deixou que faltasse algo em casa. Era muito quieto, reservado e frio, mas, por ser evangélico todos achavam que esse comportamento, fosse devido à religião.

Acidentalmente Rebeca viu mensagens no celular do seu padrasto com conteúdos sexuais destinado a outro homem. Ela descobriu que o marido da sua mãe estava tendo um caso extraconjugal homoafetivo. Ele tentou subornar a estudante com presentes e a chantageá-la, mas, como isso não funcionou em parceria do seu amante arquitetaram um plano para matar a sua enteada.

Naquela segunda-feira, 11, quando a vítima estava indo a escola, foi raptada e levada para uma mata em jacarapé, e lá foi estuprada, espancada e assassinada. Quando a encontraram estava usando calcinha , o que segundo o promotor do caso, Marcus Leite, indica que o agressor tinha sentimentos pela vitima, porém, o tiro na nuca revela que o assassino sabia o que estava fazendo. O Laudo Sexológico atestou que a jovem antes de ser violentada sexualmente era virgem, e o material genético encontrado no ânus não era do Edvaldo, o que indica que estupro foi feito pelo seu amante.

Vitima filha, vítima mãe

Ainda em luto e tentando entender o que aconteceu com a sua filha, Tereza Cristina, teve que lidar com o linchamento moral das pessoas, que a julgavam, fazendo dela uma vítima viva do feminicídio.

“As pessoas pensava que eu sabia que o Edvaldo tinha assassinado Rebeca. Por ser casada com ele, falavam que estava acobertando-o, mas, assim que descobri que poderia estar envolvido, divorciei. Outros me julgavam dizendo que estava sendo precipitada e por isso não deveria ter pedido o divórcio, mas, continuar morando com ele. Não iria ficar morando com o suspeito. Não iria arriscar a minha vida e a do filho que tive com ele, o Samuel ”, conta a paraibana.

Durante as investigações o comportamento de Edvaldo em casa ficou diferente. Ele passou a cometer abusos com a Tereza, chegando agredi-la."Eu estava sofrendo em casa pressão psicológica e maus tratos, então, regsitrei um B.O onde foi enquadrado na Lei Maria da Penha até hoje tenho medidas protetivas contra ele, também tenho o S.O.S Mulher e o botão do pânico”, declara a mãe da adolescente.

Julgamento

Em março de 2019 iniciou o julgamento. O Ministério Público apontou o cabo da polícia militar, como coautor do crime, em coparticipação do seu amante que não foi identificado. Foram apresentados provas periciais e testemunhas que comprovaram que o réu matou e estuprou a jovem por ter descoberto o relacionamento extraconjugal homossexual dele.

Ele foi acusado de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e com recursos que dificultou a defesa da ofendida, e também de estupro qualificado.

Foi condenado, 10 anos, de reclusão pela coautoria no crime de estupro qualificado e, há 21 anos, pelo crime de homicídio qualificado; resultando, 31 anos, de prisão em regime fechado pela morte e coautoria no estupro da Rebeca Cristina.

Nunca descobriram quem foi o amante do cabo da Policial Militar, o coautor dos crimes.

“Até hoje sofro a perda da minha menina faço uso de remédios controlados e perdi a minha saúde. Vivo com o meu filho, Samuel, sozinha. Passo necessidades, enfim, sou uma vítima viva e a minha filha uma vítima morta do feminicídio”, declara Tereza Cristina.