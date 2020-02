O caso foi nessas últimas horas na zona rural de São Miguel do Fidalgo-PI. De acordo com informações apurados pelo Piauí Noticias um raio caiu durante um temporal na propriedade do médico Joaquim Dias que é irmão do prefeito Cristóvão, da cidade citada.

As informações iniciais, confirmam que foram cinco animais que mortos com a descarga da natureza. A propriedade é na localidade Inhuma fica a cerca de 8km da cidade.