“Quem tiver covid procure William Bonner e Miriam Leitão”, diz Bolsonaro

Sérgio Lima/Poder360 10.06.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou os jornalistas William Bonner e Miriam Leitão em relação à covid-19 nesta 2ª feira (21.jun.2021). Em conversa com apoiadores, ele comparou os jornalistas a médicos.

“Quem estiver com covid sabe quem procurar agora, o doutor William Bonner. A doutora Miriam Leitão também é muito boa”, disse Bolsonaro.

A fala de Bolsonaro acontece depois de Bonner ler editorial do Jornal Nacional, no sábado, sobre as 500 mil mortes por covid-19. No editorial, o jornal não cita Bolsonaro, mas afirma que equívocos estão em “entrevistas, declarações, atitudes”.

Já Miriam Leitão escreveu em sua coluna no jornal O Globo, também sobre os 500 mil mortos, que o presidente é culpado. “Sim, Bolsonaro é culpado, e essa não é uma frase política, é a simples constatação diante de abundantes fatos produzidos diariamente por ele mesmo, o mais irresponsável dos governantes que o Brasil já teve”, diz a coluna.

Bolsonaro não comentou a marca de 500 mil mortes pela covid-19 no Brasil.

Na conversa com seus apoiadores nesta 2ª feira (21.jun), Bolsonaro também comentou sobre a eleição presidencial do ano que vem. O presidente voltou a criticar o ex-presidente Lula (PT). Bolsonaro também questionou a integridade do processo eleitoral com a urna eletrônica.

“Só na fraude, o 9 dedos volta. Agora, se o congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso“, disse. O presidente afirmou ainda que o voto impresso não será impedido por “uma canetada”.

Essa não foi a 1ª vez que Bolsonaro disse que Lula só ganharia “pela fraude”. Em 15 de maio, em um ato com seus apoiadores, o presidente afirmou que o petista só ganharia se não houvesse voto auditável.

“Se tiraram da cadeia o maior canalha da história do Brasil, se para esse canalha foi dado o direito de concorrer, o que me parece é que se não tivermos o voto auditável, esse canalha pela fraude ganha as eleições do ano que vem”, disse Bolsonaro.

Nesta 2ª feira (21.jun), o presidente também afirmou que está “arrumando” o Brasil. Ele citou a indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal) que irá fazer com a saída do ministro Marco Aurélio Mello, em 12 de junho. Também mencionou que o presidente que for eleito em 2022 deve indicar mais 2 nomes para a Corte.

Bolsonaro disse ainda que existe uma “dificuldade” para a aprovação do projeto de uma tarifa fixa no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis. O presidente disse que o projeto deve ser votada essa semana e que “dá para aprovar” apesar das

“Está com dificuldade de aprovar, depois nós negociamos com o Arthur Lira, o presidente [da Câmara dos Deputados], que tem ajudado a gente nessas causas aí“. Ele disse ainda que se aprovada “a questão do combustível no Brasil” será resolvida.