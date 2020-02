Quase 15 mil apostas acertaram a quadra e 190 a quina

Marcello Casal Jr

A Caixa Econômica Federal sorteou nesse sábado (22) o concurso 2.236 da Mega-Sena e novamente ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 07 - 20 - 38- 43 - 45 - 53. Acumulada, a Mega deve pagar agora prêmio de R$ 200 milhões no próximo sorteio, quinta-feira (27).



Um total de 190 apostas acertou a quina, e cada um levará R$ 56.213,79; já outras 14.982 apostas ganhadoras a quadra - cada um terá R$ 1.018,42.



Em 2020, ainda ninguém acertou as seis dezenas em concurso regular da Mega. Com exceção da Mega da Virada, a última vez que a loteria teve um ganhador foi em 19 de dezembro, no concurso 2.218. Um apostador levou sozinho R$ 40 milhões.





A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa Econômica Federal (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco. A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões