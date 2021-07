“Quando precisou que eu estivesse na mídia, eu servia para ele”

Divulgação

O delegado Flávio Stringueta considerou incoerente a fala do delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, que o classificou como uma "figura midiática".

Em entrevista ao MidiaNews, Stringueta explicou que, nos anos em que exercia o cargo de delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Dermeval pedia que ele tivesse a proximidade com os meios de comunicação.

No entanto, após as trocas de críticas entre os colegas da Polícia Civil, Stringueta diz que o delegado-geral agora está usando sua proximidade com a mídia contra ele.

“Fico consternado com esse tipo de coisa. Porque quando o delegado-geral precisou que eu tivesse acesso à mídia, nos dois anos e três meses em que fui leal a ele, eu servia para ele”, explica.

Fico consternado com esse tipo de coisa, porque quando o delegado-geral precisou que eu tivesse acesso à mídia, nos dois anos e três meses que fui leal a ele, eu servi para ele

“Ele pedia para que eu fizesse acessos e tudo mais e agora ele usa isso contra mim. É uma coisa estranha”.

O delegado-geral também comentou que Stringueta teria tentado se autopromover, referindo-se aos atos polêmicos recentes envolvendo o ex-delegado da GCCO e a ação movida por Dermeval contra ele. Na ação, o delegado-geral pede indenização a Stringuetta pela divulgação de uma imagem no Instagram.

A imagem compartilhada por Stringueta mostrava o delegado-geral ao lado do delegado Douglas Turíbio Schultz, que é alvo de investigação sobre corrupção, com uma legenda considerada depreciativa.

“Um policial acusado de corrupção tira fotos sorridente com nosso comandante maior da PJC”, dizia trecho da publicação.

Sobre as declarações, Stringueta afirma que sua postagem nunca foi tentativa de autopromoção, mas sim uma crítica à atitude do delegado-geral. Para ele, a foto de Dermeval foi uma “incoerência que é pública” e a postagem teve o intuito de mostrar ao delegado-geral sua atitude equivocada.

“Entendi que ele, como delegado-geral, poderia ter sido mais comedido. Ele aceitou tirar uma foto sorridente, com outro delegado sorridente, que é investigado por corrupção ativa”, disse.

“No meu caso ele resolveu me tirar da GCCO, me dar uma punição, me exonerar de um cargo de confiança. Eu entendi que é uma inversão de valores”, acrescenta.

Clima na Polícia Civil

Apesar das críticas recebidas, Stringueta descarta a possibilidade do embate deixar um clima ruim no ambiente da corporação. Segundo ele, a Polícia Civil é muito maior que estas polêmicas.

O delegado ainda afirma que não tem nada contra a diretoria atual da Polícia Civil e chega a elogiá-la.

Ele ainda deixa claro que, de sua parte, não há confronto com o delegado-geral, o qual, pessoalmente, considera um amigo.

Ele pedia para que eu fizesse acessos e tudo mais e agora ele usa isso contra mim, é uma coisa estranha.

“Eu não tenho nada contra a diretoria geral, acho que é a melhor diretoria que a gente tem desde que entrei na Polícia em 2001. Esses ataques são desnecessários, posso até ser midiático, mas não sou contra a diretoria. Ele está, talvez, entendendo de forma equivocada”, afirma.

Candidatura política

As postagens sobre o delegado-geral e suas críticas ao Ministério Público têm sido tratadas como autopromoção para uma eventual candidatura no ano que vem.

No entanto, ao comentar o assunto, Stringueta negou o caráter político-partidário. Ele afirma que suas críticas são feitas com base naquilo em que acredita, e para tentar melhorar a sociedade e as instituições.

O delegado também afirma que há grandes chances de ele tentar um cargo político, mas não irá usar essas manifestações para se alavancar.

“Se lá na frente houver alguma coisa que me leve a isso [a política], e eu até acredito que sim, vou sim entrar em algum partido e ser candidato”, afirmou.