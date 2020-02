PT veta aliança eleitoral com DEM, PSDB e partidos de extrema direita

Diego Padilha/Agência PT - 7.fev.2020

A Comissão Executiva Nacional do PT vetou na 6ª feira (7.fev.2020) qualquer aliança para as eleições municipais com o DEM, PSDB e partidos de extrema direita.

A sigla, que comemora 40 anos de fundação nesta semana, aprovou uma resolução listando PC do B, PSOL, PDT, PSB, Rede, PCO e UP como parceiros preferenciais.

De acordo com o documento, as alianças com outros partidos podem ser feitas onde o PT tenha candidatos a prefeito, desde que autorizadas pelo Diretório Estadual. Não podem incluir os partidos ultraneoliberais e os de extrema-direita.

Além disso, candidatos que venham a ter apoio do PT devem ter “compromisso expresso com a oposição a Bolsonaro e suas políticas” e não podem ter “práticas de hostilidade ao PT e aos presidentes Lula e Dilma”.

O partido “buscará constituir a Frente Democrática Popular, com forte participação dos partidos de esquerda, movimentos sociais e populares, setores progressistas, as Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, para construir a força social e popular necessária para impedir os retrocessos e derrotar as políticas do governo Bolsonaro.”