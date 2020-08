PSDB de Rondonópolis pede expulsão de Wilson Santos por apoio a Zé do Pátio

Divulgação

Um grupo de vereadores de Rondonópolis quer que o deputado estadual Wilson Santos seja expulso do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Os parlamentares pedem a medida em razão de declarações dadas pelo deputado de que pretende trabalhar na campanha de do prefeito José Carlos Junqueira, o Zé do Pátio, que deve tentar a reeleição.

O pedido foi assinado pelo presidente do PSDB de Rondonópolis, Rodrigo Lugli, pelo vice-presidente, Jailton de Lucena, e pelo secretário do diretório municipal, Carlos Alberto Guinâncio. Os vereadores dizem que é “cristalina e flagrante” a “falta de ética e disciplinar do deputado Wilson Santos, o qual, mesmo tendo sido eleito pela bandeira do PSDB, vem trabalhando contra os interesses do partido”.

Os parlamentares acusam Wilson de buscar “tão somente e egoistamente seus interesses pessoais, em detrimento do trabalho sério e ético dos membros da Executiva Municipal do PSDB de Rondonópolis e seus filiados, envergonhando o PSDB local, desatendendo a orientação clara do PSDB Nacional”. Por “flagrante infidelidade partidária”, o trio quer que o deputado seja excluído do partido.

Há pouco, Wilson se manifestou e alegou que pretende trabalhar “profissionalmente” na possível campanha de Zé do Pátio. Garantiu ainda que pretende se licenciar do PSDB para atuar no período eleitoral.

O pedido foi encaminhado ao Conselho de Ética do Diretório Estadual do PSDB.

