Projeto quer coletar esgoto para analisar urina e mapear uso de drogas em Goiânia

Chamado “Cloacina”, o estudo acontece em parceria com a Universidade de Brasília (UNB) e deve começar a ser executado ainda no primeiro semestre deste ano. Além da capital de Goiás, também serão analisados esgotos em outras quatro cidades e no Distrito Federal.

O estudo faz parte das ações da segunda fase do programa do governo federal “Em Frente, Brasil”. O investimento previsto é de R$ 10 milhões.

Monitoramento

Coordenador do Cloacina e professor associado ao Instituto de Química da UNB, Fernando Fabriz Sodré explica que as amostras do esgoto serão coletadas por região. Em seguida, o material será submetido a um estudo capaz de identificar quais drogas são utilizadas em determinada região e, inclusive, a intensidade do consumo.

“Quando é consumida alguma droga, como a cocaína, a pessoa libera substâncias ao urinar, e tudo vai para o esgoto. O objetivo é fazer essa estimativa do consumo analisando a excreção, por um método que não foca no indivíduo em si, mas analisa de uma forma geral”, explica o professor.

A princípio, o estudo vai focar em oito tipos de entorpecentes. Entre eles estão maconha, cocaína e crack.

“No Brasil nós enfrentamos uma nova situação. Toda semana surge uma nova droga. Os traficantes usam o desenvolvimento da química para formular novas metanfetaminas, e novos tipos de droga que não estão regulamentadas como droga. Mas nossas equipes estarão preparadas para fazer essas análises”, disse.

Ações de combate às drogas

A partir do resultado desta análise, a intenção é que sejam tomadas medidas preventivas em relação ao uso de drogas. Segundo o Gustavo Camilo, diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ideia é trabalhar essa prevenção em duas vertentes: políticas públicas de repressão ao tráfico e ao tratamento dos usuários.

“Em Brasília, por exemplo, começamos a fazer essa análise do sistema de esgoto e começamos a observar padrões. Lá é um local onde tem mais cocaína do que em outras regiões do Brasil. Dentro desse contexto, começamos a desenvolver metodologias específicas para o combate e a prevenção”, afirma Gustavo.