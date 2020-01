Profissionais da Educação de Cuiabá iniciam ano letivo com Semana Pedagógica

Cerca de 6 mil profissionais que atuam nas 164 unidades educacionais da rede pública municipal de ensino de Cuiabá participam de 21 a 31 deste mês, no Hotel Fazenda Mato Grosso, da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2020. O evento reúne equipes gestoras, professores e técnicos em atividades de formação e de planejamento do ano letivo. Fechando o evento, no dia 31, será realizada a Aula Inaugural, que no calendário escolar municipal é o primeiro ato do ano do executivo municipal voltado para a Educação.

Para o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, a Semana Pedagógica tem um papel fundamental na condução do ano letivo, já que aborda assuntos essenciais para o alinhamento do trabalho de cada um. “A educação em Cuiabá está vivendo um momento de grande avanço na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e é neste momento que alinhamos os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria e as unidades educacionais com o plano estratégico da gestão. É deste momento que saem as decisões e posicionamentos que vão aprimorar a qualidade do nosso ensino e a forma como lidamos com os alunos e seus aprendizados”, afirmou o secretário.

A secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, disse que a Semana Pedagógica proporciona a troca de experiências, estudo e planejamento. “Este é um momento privilegiado, de troca de experiências, estudos, discussões e planejamento escolar. Este ano, os efetivos que passaram no último concurso público da Secretaria de Educação, realizado no ano passado, estarão participando da formação onde serão abordados temas que elegemos como prioritários em 2020, como a gestão pedagógica, com foco na gestão e rotina de sala de aula, e a metodologia ativa de aprendizagem. Esses e outros temas também serão abordados ao longo do ano, nas formações continuadas”, explicou.

A Semana Pedagógica, além de promover a formação continuada dos profissionais da educação permite a vivência de um ensino contextualizado, que aborda temas sociais relevantes com o objetivo de desenvolver as competências dos educadores de forma articulada aos aspectos socioeconômicos e culturais e isso favorece o ensino voltado para a formação de cidadãos críticos, responsáveis e de forma humanizada.

Fechando a programação da Semana Pedagógica, no dia 31, acontecerá a Aula Inaugural. Pela manhã, para os profissionais da área pedagógica, Professores e Equipes Gestoras com a palestra magna A Escola Contemporânea, a Gestão Pedagógica e os Direitos de Aprendizagem proferida pela socióloga Lourdes Atiê.

À tarde, estarão reunidos os profissionais da área técnica e Equipes Gestora para a palestra magna Gestão da Emoção: Construindo uma Educação de Excelência, com o palestrante Dieikison de Carvalho.

Programação

Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2020

Dia 21/01

- Das 8h às 18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência – para Professores de referência de Educação Infantil (04 e 05 anos)

- Das 8h às 18h – Hotel Fazenda Mato Grosso

Ciclo de Estudos para Secretários Escolares

Dia 22/01

Das 8h às 18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência – para Professores de referência de 1º e de 4º ano

- Das 8h às 18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Ciclo de Estudos para Coordenadores Pedagógicos

Dia 23/01

- Das 08h às 18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência – para Professores de referência de 2º e de 5º Ano

- Das 8h às 18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Ciclo de Estudos para Diretores

Dia 24/01

- Das 8h às18h - Hotel Fazenda Mato Grosso

Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência – para Professores de referência de 3º e 6º Ano e professores representantes do 7º, 8º e 9º Ano

- Das 8h às 12h - Reunião com os Coordenadores Pedagógicos - Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência

- Das 14h às 17h - Reunião com os Diretores - Apresentação do Programa de Educação Sócio Emocional Escola da Inteligência

Dia 28/01 - Matutino - das 8h às 12h

- A Importância da Musicalização para o Desenvolvimento dos Bebês - Educação Infantil de 0 a 3 anos com ShauanBenks - para TDIs

- Os Processos de Leitura e Escrita na Perspectiva do Letramento na Educação Infantil com Edi Fonseca - para Professores da Educação Infantil de 4 e 5 anos

- A Rotina no Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar - para TNE

Dia 28/01 - Vespertino - das 14h às 18h

- A Importância da Musicalização para o Desenvolvimento dos bebês - Educação Infantil de 0 a 3 anos com ShauanBenks - para TDIs

- Os Processos de Leitura e Escrita na Perspectiva do Letramento na Educação Infantil com Edi Fonseca - para Professores da Educação Infantil de 4 e 5 anos

- A Rotina no Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar - para TNE

Dia 29/01 - Matutino - das 8h às 12h

- Práticas de Letramento e Gêneros Discursivos com Daniela Macambira - para Professores de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Ano

- A Rotina no Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar - para TNE

- Inclusão Escolar: Os Amigos, Currículo e Adaptação de Material com a Psicóloga Janaine Silvestre de Paula - para Professores de Sala Multifuncional e Professores de Educação Infantil – CMEIs, CEEIs e EMEBs de atendimento exclusivo à Educação Infantil.

Dia 29/01 - Vespertino - das 14h às 18h

- Práticas de Letramento e Gêneros Discursivos com Daniela Macambira - para Professores de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Ano

- Fortalecimento no Processo de Ensino e Aprendizagem do 4º Ano - Reunião de alinhamento – para Diretores/Coordenadores/Líderes/Assessores da DE/SME

- A Rotina no Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar - para TNE

- Inclusão Escolar: Os Amigos, Currículo e Adaptação de Material com a Psicóloga Janaine Silvestre de Paula - para Professores Educação Física e Arte

Dia 29/01 - Noturno - das 18h30 às 21h30

- Políticas da EJA frente às Mudanças no Cenário Educacional Brasileiro com Maria Margarida Machado - professores da EJA

Dia 30/01 - Matutino - das 8h às 12h

- Metodologias Ativas com Leonardo Drummond Vilaça e, Inovação na Educação e Tecnologias com Get Edu - Google for Education - para Professores de 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Ano

- A Atuação do TMD no Processo Pedagógico com Assessores das Bibliotecas Públicas Saber com Sabor e CPP - para TMD

- Escola Cuiabana: Ergonomia e Saúde com Técnicos da Coordenadoria Psicossocial e Assessores da CGL - para TMIE-ASG

- Escola Cuiabana: TMIE e as Funções Correlatas com Técnicos da Coordenadoria Psicossocial e Assessores da CGL - para TMIE-Vigilante

- Seminário de Socialização das práticas do Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC) com Assessores da COC e Daniela Macambira - para Professores de 1º e 2º Ano

- Fortalecimento no Processo de Ensino e Aprendizagem do 4º Ano - Reunião de Alinhamento - para Professores de 4º Ano e Coordenadores Pedagógicos

Dia 30/01 - Vespertino - das 14h às 18h

- A Atuação do TMD no Processo Pedagógico com Assessores das Bibliotecas Públicas Saber com Sabor e CPP - para TMD

- Escola Cuiabana: Ergonomia e Saúde com Técnicos da Coordenadoria Psicossocial e Assessores da CGL - para TMIE/ASG

- Escola Cuiabana: TMIE e as Funções Correlatas com Técnicos da Coordenadoria Psicossocial e Assessores da CGL - para TMIE/Vigilante

- Seminário de Socialização das práticas do Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC) com Assessores da COC e Daniela Macambira – para Professores de 1º e 2º Ano

- Fortalecimento no Processo de Ensino e Aprendizagem do 4º Ano - Reunião de Alinhamento - para Professores de 4º Ano e Coordenadores Pedagógicos

Dia 30/01 - Noturno - das 18h30 às 21h30

- Oficina: Alfabetização e Letramento e Alfabetização Científica - Para professores da EJA

Dia 31/01 - Matutino - das 8h às 12h

- Aula Inaugural: A Escola Contemporânea, a Gestão Pedagógica e os Direitos de Aprendizagens com Lourdes Atie - para Professores e Equipe Gestora

Dia 31/01 - Vespertino - das 14h às 18h

- Aula Inaugural: Gestão da Emoção: Construindo uma Educação de Excelência - para Técnicos e Equipe Gestora

