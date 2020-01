Em entrevista exclusiva ao Olhar Direto, a professora contou que seguia com mais duas pessoas no carro atrás do Corsa Classic, que posteriormente fechou o empresário Thúlio Prates. "Foi algo muito rápido. Estávamos em três no carro e já havíamos, anteriormente, percebido que tinha algo de errado com ele. A gente manteve um pouco de distância. Quando ele parou para descer, e fechou a pista, eu comecei a buzinar para a moto que descia não bater", lembra.

A professora seguia para uma aula de campo em Chapada dos Guimarães quando se deparou com a tentativa de suicídio. Ela gritou por socorro para que outras pessoas ajudassem, o que não ocorreu. "Quando ele desceu, começamos a gritar que ele ia se jogar. Ele desceu do carro no sentido na mureta. Nisso o menino [Thúlio Prates] conseguiu segurar ele. Eu desci pedindo ajuda para as outras pessoas que iam passando, só que ninguém ajudou", lamentou.

Foram dois motoqueiros, amigos de Thúlio, e duas mulheres que estavam em um carro, que ajudaram a professora a prestar socorro. "Dois amigos do motoqueiro que vinham descendo, ajudaram. Em seguida, duas moças de outro carro desceram também", acrescenta.

Uma amiga de Leidy tirou o Corsa Classic da rodovia. Neste momento, observou que o celular do rapaz tocava muito. Quem ligava era a esposa do homem. "Atendi e era a esposa dele, que estava desesperada a procura dele. Eu informei que ele estava bem, mas no Portão do Inferno. Ela gritava muito, ficou muito nervosa, pedia para ajudar ele".

A esposa então informou que ele tinha alguns familiares no distrito de Água Fria. Leidy colocou ele no carro e a amiga assumiu a direção do Corsa Classic. No caminho, o rapaz chorava muito. "Eram muitas ligações, pelo desespero dela, já imaginava que ele ia fazer algo de errado. Ele só chorava e no caminho pediu um remédio, porque a cabeça dele doía muito".

O rapaz foi entregue aos cuidados de familiares no distrito de Água Fria. Após o episódio, a professora disse que conversou com ele por telefone. "Ele está bem, agradeceu e agora está seguindo".

O episódio aconteceu na manhã do sábado (18), mas viralizou na manhã de domingo (19). O empresário relatou, em recente entrevista à reportagem, que voltava de Chapada dos Guimarães para Cuiabá, onde mora, quando percebeu a situação.

"Eu pensei ​'não é possível que esse cara vai se jogar'. Pensei que ele ia fazer o contorno, ia parar, mas quando percebi que ele colocou o pé na mureta, eu parei", disse. "Eu quero encontrar com ele, não sei quem ele é, li todas as reportagens e nenhuma identificou ele até agora. Quero saber se de alguma forma eu posso ajudar", acrescentou em entrevista recente.

Combate ao suicídio

O município de Cuiabá pode ganhar dois Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) com atendimento 24h, todos os dias, até o final de março de 2020. Atualmente, há três unidades municipais em Cuiabá com atendimento assíduo de mais de 250 pessoas. Em Várzea Grande também há três unidades municipais. Todos os CAPS funcionam de segunda-feira a sexta-feira, entre às 7h e 17h.

Serviço

CUIABÁ

Centro de Atendimento Psicossocial Álcool, Drogas e Adolescência (CAPS Adolescer)

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.

Avenida Romania, sem número - Bairro Jardim Europa

65 3617-1835 ou 65 3617-1836