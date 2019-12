Prima de Cássia Eller que é apoiadora de Bolsonaro sofre ataque homofóbico

A youtuber e amiga íntima da família Bolsonaro, Karol Eller, 32 anos, foi brutalmente agredida em um ataque homofóbico neste último domingo (15/12), na Barra da Tijuca. O ataque deixou o rosto dela desfigurado.

A informação foi dada pelo jornalista Leo Dias. Karol estava em um quiosque na praia, acompanhada da namorada quando foi abordada por um homem, que, de forma violenta, a questionou:’Como é que você consegue namorar um mulherão desses hein?’ [referência à namorada de Karol”. Ela levou socos e pontapés, chegando a desmaiar por conta das agressões”.

Na manhã desta terça-feira (17/12), Karol confirmou a notícia por meio das redes sociais, onde postou uma foto tirada antes dos ferimentos. “Gostaria que vcs lembrassem de mim com esse rosto! Deus tá no comando de tudo. Agora estou sem condições de falar ou fazer vídeos explicando! Mas quando eu estiver bem eu volto pra falar com vcs! Obrigada a todos pelo suporte. Orem por mim”, pediu.

Um amigo também comentou sobre a situação dela: "A Karol está a base de remédios, não está enxergando muito bem, não pode falar direito e está em prazo de recuperação. Isso foi uma covardia que fizeram com ela. Ela está em estado de choque. Obrigado pelo carinho, vamos orar e torcer pela recuperação".

Karol declara apoio aberto ao presidente Jair Bolsonaro. Ela foi recém-nomeada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e é prima em terceiro grau da cantora Cássia Eller.

A deputada Carla Zambelli também se manifestou nas redes sociais.

"Nosso mais absoluto repúdio à agressão praticada contra Karol Eller. Domingo, ela foi brutalmente espancada por um covarde enquanto estava com a namorada num quiosque na Barra da Tijuca. Exigimos que as autoridades punam severamente o responsável! #SomosTodosKarolEller ", concluiu.





O deputado federal David Miranda (PSOL), lamentou o ocorrido e lembrou que a violência contra LGBT’s independe de posições políticas.



“Lamentavelmente Bolsonaro alimenta a LGBTfobia e o discurso de ódio contra nós. A violência não faz distinção por preferência partidária e atinge a todos nós. Isso não é impeditivo pra que prestemos nossa solidariedade à Karol Eller, que se recupere logo!”.



A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) defendeu a mesma linha e prestou solidariedade à youtuber. “A realidade de violência na qual vivem as LGBTs não distingue preferência partidária. Infelizmente, temos um presidente da República que estimula a homofobia ao declarar preferir um filho morto a um filho homossexual. Minha solidariedade à Karol Eller”.



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) prestou solidariedade à youtuber.



"Deixo aqui minha solidariedade a Karol Eller. As fotos são bizarras! Lésbica e apoiadora do Presidente Bolsonaro, ela já superou muitas situações difíceis, oro pra que logo se recupere. Pela direita, o agressor teria pesada prisão. Será que a esquerda apóia tal medida?'', disse.