Prestes a revelar gravidez aos fãs, Jojo Todynho perde bebê: ‘Nada é como queremos’

Jojo Todynho recorreu ao Instagram Stories, nesta terça-feira (17), para falar sobre a perda de seu bebê, há cerca de duas semanas. Na rede social, em vídeo, ela abriu espaço para os fãs fazerem perguntas e contou que está “vivendo à base de calmantes”:

“Eu estou calma porque estou à base de calmante. Vim de uma semana que me aconteceram muitas coisas. Eu ia contar no Natal, mas infelizmente não poderei dar esta notícia a vocês no Natal. Eu perdi um bebê. Me aconteceram tantas coisas há duas semanas. Tive que fazer a curetagem. Tendo que tomar água inglesa. Estou com crise de ansiedade, também. Estou até tomando remedinho de doida para acalmar, estou com os nervos aflorados”, revelou.

No vídeo, a funkeira explica que a ideia era revelar a gravidez no Natal, quando supostamente completaria três meses de gestação, durante uma festa para toda a família.

“As pessoas falam tantas coisas e não sabem o que está acontecendo. Eu ia contar para vocês no Natal junto com a minha família, por isso estou fazendo o Natal em minha casa. Eu ia me mudar, porque precisa de espaço, mas agora, infelizmente, não vai ser possível. Continuarei neste apartamento até a casa ficar pronta, que é só final do ano que vem”, completou.

Gravidez não planejada

Na postagem, a artista contou que não tinha planejado a gravidez, mas que já estava se acostumando com a ideia de ter um filho.

“Estou com crise de ansiedade, tomando um remedinho de doida para acalmar. É um turbilhão de sentimentos. Eu não queria [engravidar]. Aconteceu. Mas também já estava me acostumando com a ideia, né… Mas, a gente entrega na mão de Deus sabe de todas as coisas. É muito estresse com a família, com amigos, com o trabalho. Quando eu normalizar, ficar direitinho, vou fazer um vídeo para falar”, completou.

“Nada é como queremos”

Após o desabafo em vídeo, Jojo ainda fez um post para falar sobre a perda do bebê.

“É gente já estava me acostumando com esse pensamento mãe, mas infelizmente nada é como queremos… não está sendo fácil para mim a algumas semanas e dias, mas Deus tá sempre no controle da minha vida. Gratidão #boaterçaparanós”, compartilhou.