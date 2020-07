Presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez diz que tem Covid-19

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Em um momento em que os casos de coronavírus na Bolívia fazem colapsar o sistema de saúde das principais cidades do país, a presidente interina e candidata na eleição do próximo dia 6 de setembro, Jeanine Áñez, anunciou que está com Covid-19.

"Me sinto bem, me sinto forte", disse a mandatária num vídeo gravado e publicado em sua conta do Twitter. "Continuarei trabalhando de maneira virtual a partir do meu isolamento", afirmou.

Áñez disse que contraiu a doença por estar "trabalhando de perto com as famílias bolivianas desde o início da pandemia".Segundo o ministério da Saúde local, a Bolívia já tem 42.984 infectados e 1.577 mortes em decorrência da doença. Nas últimas semanas, circularam fotos de pessoas que morreram em filas de pronto-socorros. Uma família chegou a exibir um caixão nas ruas de Santa Cruz para mostrar que não tinha encontrado vaga em um cemitério para enterrar seu parente.

Além dessas cidades, também Trinidad, a capital do departamento de Beni, de onde é Jeanine Áñez, reportou estar com todas as camas de UTI tomadas.

Segundo a Universidade John Hopskins, a Bolívia é um dos países que faz menos testes na América do Sul.

No Congresso boliviano também há vários contagiados e um morto pela doença. A presidente do Congresso, Eva Copa, está em isolamento preventivo por ter sentido sintomas e ter estado com pessoas contagiadas.

Outro que revelou que está com o coronavírus foi Diosdado Cabello, o homem-forte do chavismo, atual presidente da Assembleia Nacional Constituinte de Venezuela.

Em mensagem divulgada por Twitter, sem vídeo, Cabello afirmou: "Queridos companheiros e companheiras, cumpro com o dever de informar que, depois de realizar os exames correspondentes, fui diagnosticado com Covid-19. Desde agora, estou isolado cumprindo o tratamento indicado. Agradeço por seus bons desejos e estou com a moral alta. Nós venceremos".