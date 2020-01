Presidente do DEM cita candidaturas de aliados e defende neutralidade de Mauro

Divulgação

Na avaliação do presidente do Diretório do Democratas em Cuiabá, Alberto Machado, o Beto Dois a Um, o governador Mauro Mendes (DEM) deveria se manter neutro em relação à eleição que será realizada para suprir a vaga da senadora cassada Selma Arruda (Podemos). “Estamos próximos de ter nova eleição suplementar para o Senado, onde muitos aliados do governador serão candidatos”, observou.

A eleição para a vaga da ex-juíza Selma Arruda, cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por caixa 2 e abuso de poder econômico, prevista para abril, está mobilizando candidatos de vários partidos, inclusive de postulantes próximos ao governador. Dentre outros, já definiram que serão candidatos o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), e Carlos Fávaro (PSD), cuja candidatura tem a simpatia de Mauro Mendes, que o apoiou (e foi apoiado) em 2018 na eleição para o Senado quando Fávaro ficou em terceiro lugar.

“Se especulou Pivetta, Fávaro, Max Russi [deputado estadual pelo PSB]. Muitas pessoas próximas ao governo. Então minha posição pessoal seria neutralidade”, afirmou o presidente municipal do DEM, em entrevista.

Machado entende que o governador já tem muitas responsabilidades e ao se manter neutro poderia se debruçar exclusivamente para os assuntos do governo. “Eu entendo que o governador tem uma missão muito árdua pela frente, que é governar o Estado. Vem fazendo isso com muita competência e sabedoria, com muito dinamismo”, apontou.

Além disso, o próprio partido do governador, o DEM, tem nomes expressivos que estão se articulando em busca de apoio para viabilizar a candidatura. “Ventilamos a possibilidade de o próprio DEM ter candidato com o Doutor Júlio [Campos, ex-governador], com o Dilmar [Dal Bosco]”, disse Alberto Machado, se referindo ao líder do governo na Assembleia Legislativa.

“Mas essa é uma questão para a gente avaliar um pouco mais esses detalhes. Esses passos poderão ser dados a partir do momento que nós soubermos quando será a eleição e quem serão os candidatos. O momento é de muita especulação. A decisão tem que ser tomada a partir do momento que todas as cartas estiverem na mesa”, avaliou Alberto Machado.