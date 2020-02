Presidente de Conseg morre em troca de tiros com bandidos em MT

O presidente do Conselho de Segurança Pública de Rondonópolis, Valdir Farinha, foi assassinado na noite desta quarta-feira (12) ao reagir uma tentativa de assalto no bairro Jardim Monte Líbano. Uma outra pessoa que estava próxima a Farinha foi baleada.

Após o crime, a Polícia Militar realizou rondas na região e prendeu quatro pessoas. Uma delas estava baleada nas costas.

Câmeras da segurança da região registraram o crime. As imagens começam com um homem armado abordando quatro pessoas que conversavam perto de um carro.

Uma das vítimas sacou uma arma e iniciou uma troca de tiros. Pela imagem, o criminoso efetua disparos a queima roupa contra as vítima.

A vítima armada que reagiu dá alguns tiros, mas deitada no chão. A outra pessoa fica imóvel, caída, encostada na porta do carro.

MORTE E PRISÕES

De acordo com informações do site GazetaMT, após o tiroteio as vítimas mulheres acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Foi constatada a morte de Valdir Farinha, enquanto a outra pessoa ferida foi encaminhada a uma unidade de saúde.

O criminoso que participou da troca de tiros se juntou a comparsas e roubou um carro. Em seguida, eles fugiram.

A Polícia Militar também foi acionada e realizou rondas no local. Os militares encontraram os bandidos nas imediações do bairro Jardim Primavera. Um deles estava baleado nas costas e foi encaminhado a uma unidade de saúde para receber atendimento. Os demais foram encaminhados a delegacia.