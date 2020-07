Presidente da Unimed Cuiabá é desospitalizado

A Unimed Cuiabá informa que o seu presidente, Rubens Carlos de Oliveira Jr., foi desospitalizado na tarde da última quarta-feira (15.07), depois de 15 dias de internação em Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Femina, em Cuiabá.

O patologista encontra-se em casa, onde dará continuidade ao tratamento em sistema Home Care. “Espero em breve voltar ao trabalho”, disse Rubens Carlos.

O atendimento domiciliar de pacientes diagnosticados com covid-19 é um esforço da Unimed Cuiabá para contribuir com a liberação de leitos nos hospitais da região. No momento, 27 pacientes da Unimed Cuiabá estão sendo acompanhados pelo Home Care.