Presidente da CPI do Paletó recorre para liberar imagens de Silval Barbosa

Divulgação

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) conhecida como CPI do Paletó na Câmara de Cuiabá, o vereador Marcelo Bussiki (PSB) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para que a imprensa possa fazer imagens do ex-governador Silval Barbosa durante seu depoimento à comissão na próxima segunda-feira (2). O pedido de habeas corpus é endereçado ao presidente do TJ, desembargador Carlos Alberto da Rocha.

A CPI do Paletó investiga suposta quebra de decoro e obstrução da Justiça por parte atual do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), que foi filmado recebendo maços de dinheiro e guardando no paletó quando era deputado estadual.

O ex-governador Silval afirmou em sua delação premiada que o dinheiro era propina paga por ele a deputados estaduais entre 2012 e 2013 em troca de apoio político e para que os parlamentares não atrapalhassem o andamento de obras com irregularidades, dentre elas, diversas obras da Copa de 2014.

Secom/Câmara-Cbá Ex-governador Silval Barbosa já foi ouvido na CPI do Paletó em fevereiro de 2018

Silval foi convocado para ser ouvido novamente na CPI e sua defesa recorreu à Sétima Vara Criminal de Cuiabá, onde conseguiu uma liminar concedida pela juíza Ana Cristina Mendes, nesta sexta-feira (28) determinando que o depoimento seja restrito, sem qualquer exposição aos meios de comunicação. A ideia é preservar o ex-goveranador de "exposição de imagem indevida".

Na decisão, a juíza Ana Cristina Mendes argumenta que divulgar a imagem de Silval na mídia estadual “causa desconforto e repercute fortemente em seu meio familiar, o que, por si só, justifica o atendimento do pedido”.

No entanto, o vereador Marcelo Bussiki, contesta e argumenta que a decisão interfere na separação dos Poderes e na publicidade dos atos públicos. Observa ainda a Câmara de Cuiabá decidiu que as oitivas na CPI do Paletó são públicas à imprensa e à sociedade, com transmissão via redes sociais da Câmara Municipal.

“O que o Legislativo está fazendo é convocar a testemunha na forma legal, para que ela prestes os devidos esclarecimento sobre o que tem ciência perante a CPI e que esta seja aberta a todos, principalmente à imprensa, que tem o seu papel fundamental de levar as informações aos maiores interessados, que são os cidadãos”, diz trecho do pedido à Justiça.

Bussiki aponta ainda que a Lei de Colaboração Premiada (12.850/2013), que favorece o ex-governador, não prevê em nenhum dos seus artigos qualquer tipo de benefício a testemunha, o que é o caso em análise, já que Silval Barbosa foi convocado na condição de testemunha da CPI.

Por fim, o vereador alerta que manter a decisão que impede a exposição de um depoente aos meios de comunicação poderá fazer com testemunhas em outras CPIs busquem a via transversa para não colaborar com a investigação administrativa. (Com informações da assessoria)