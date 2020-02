Presidente da Câmara defende prefeito e diz não ver endividamento

O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão (PTB), afirmou não acreditar que o volume de endividamento da Prefeitura esteja extrapolando, como vem sendo propagado por opositores a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

Para ele, os financiamentos estão dentro do limite permitido e significam um aporte para o crescimento da Capital.

“Todos os processos que chegaram do Executivo tiveram a capacidade de endividamento legal nos financiamentos, por isso a Câmara deu o seu voto favorável. O que devemos separar é o seguinte: as divergências políticas, os debates políticos, dos avanços da cidade”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que a Câmara possui uma equipe técnica para analisar esse tipo de processos. Segundo ele, quando chega um projeto do Executivo, a própria Prefeitura tem que provar a legalidade da medida.

Não vejo que a Prefeitura está além da sua capacidade de endividamento

“Estou do lado dos avanços da cidade e quero ver a minha cidade crescendo. Então, não vejo que a Prefeitura está além da sua capacidade de endividamento. O que eu vejo é que nos próximos anos teremos, pelo menos, de 20 a 30 bairros 100% asfaltados”, disse.

Obras de gestões passadas

Misael Galvão apontou que várias obras existentes em Cuiabá foram realizadas por meio de financiamentos, como nas gestões do ex-prefeito Chico Galindo (PTB), do agora governador Mauro Mendes (DEM) e do próprio Emanuel.

“O prefeito Emanuel Pinheiro está finalizando as obras, inclusive, que começaram na gestão do ex-prefeito Chico Galindo e Mauro Mendes. E que também são oriundos de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal”, completou.