Premiação contempla projetos inovadores

É grande a expectativa dos diretores das escolas da rede estadual que se inscreveram no Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2020. A premiação contempla projetos eficientes e inovadores de gestão na educação básica da rede pública de todo o país. Em Mato Grosso foram 97 escolas públicas – tanto estaduais como municipais - com inscrições finalizadas.

Segundo a coordenadora estadual do prêmio, Kerla Quinteiro Amorim, algumas escolas não conseguiram concluir a inscrição por falta de algum dado. “Mesmo assim, temos um número expressivo de participantes”, assinala.

Entre as escolas estaduais inscritas está EE Agrícola Terra Nova, localizada em Terra Nova do Norte (a 675 quilômetros ao norte de Cuiabá) cujo diretor Jeancarlo Martins também está confiante. “É um momento especial porque a escola completa dez anos. São dez anos de trabalho árduo, formando não só técnicos agrícolas, mas pessoas. Estimulamos o respeito, com o próximo, respeito com os animais, o respeito com o meio ambiente, com as outras pessoas”, destaca.

O gestor enfatiza que a formação humana desenvolvida na escola faz parte da proposta do projeto inicial é um dos atrativos que a tem. “Hoje a perspectiva que temos enquanto o prêmio ela é ótima, porque justamente nesse período agora de pandemia, é uma oportunidade ótima para poder expor o que a estamos fazendo na escola. Um trabalho que produz reflexo para a população, para a cidadania”, ressalta.

Confiante

Outra escola participante é a EE Ulisses Guimarães, no município de Campo Verde (a 131 quilômetros ao sul da Capital). O diretor Paulo César Alves Jr está confiante em seu projeto. O gestor explica que, no meio da pandemia, precisou buscar meios digitais para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia.

“Diante de um cenário atípico, a equipe gestora uniu forças com os professionais da educação, alunos e sociedade na busca de manter a conexão de forma virtual, a fim de assegurar experiências, inovações, que valorizam e disseminam práticas de aprendizagens.

“A ocupação do perfil da Escola no Instagram possibilitou uma maior relação a comunidade e em especial aos alunos, uma vez que, utilizam a rede social em sua grande maioria. A nossa expectativa é a melhor possível”, frisa.

Premiação em três etapas

O Prêmio Gestão Escolar 2020 irá premiar as equipes escolares (cada equipe sendo composta por um gestor, um coordenador e quatro professores) que conseguirem transformar o momento de apreensão em soluções criativas e inovadoras de forma colaborativa e conjunta para manter o clima educacional apesar do afastamento social.

O processo de seleção das escolas inscritas se dará em três etapas, Estadual, Regional e Nacional.

Serão premiadas com certificado de participação as escolas inscritas que concluírem o preenchimento do Relato de Experiência. As primeiras colocadas em cada etapa receberão certificado de referência.

As 81 escolas selecionadas pelos Comitês Estaduais, sendo três por Estado, serão premiadas com seis vagas gratuitas no curso de especialização a distância da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As 27 escolas selecionadas como “Referência Estadual” pelos Comitês Estaduais receberão premiação em dinheiro no valor de R$ 5.000, além de seis vagas no curso de especialização a distância. As cinco escolas finalistas selecionadas como “Referência Regional” receberão R$ 10.000 e seis vagas no curso de especialização. A escola selecionada como “Referência Nacional” receberá premiação em dinheiro de R$ 30.000, além das vagas no curso de especialização.

A edição 2020 do PGE tem o patrocínio da Fundação Itaú para a Educação e Cultura e conta com a parceria da Bett Educar, British Council, Fundação Roberto Marinho, Fundação Santillana, Instituto Natura, Ministério da Educação, Unesco, Unicef e Univesp.