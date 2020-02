Prefeitura informa o que abre e fecha durante Carnaval

A Prefeitura de Cuiabá informa que os órgãos da administração municipal não terão expediente de trabalho, encerrando as atividades na sexta-feira (21), às 18 horas e serão retomadas na próxima quarta-feira (6), a partir das 14 horas, em decorrência do período de Carnaval. Já os serviços essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos.

Na segurança, todas as delegacias, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), unidades do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estarão trabalhando em regime de plantão.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) explica que de acordo com as leis do trabalho, em nenhum desses dias festivos é feriado, e por isso, os proprietários dos comércios que desejarem abrir as portas, poderão funcionar nos seus horários normais e os valores pagos aos trabalhadores não mudam em relação aos demais dias de trabalho. No entanto, assim como acontece todos os anos, há uma variedade no número de funcionamento das lojas.

Em relação ao funcionamento dos bancos, segunda e terça-feira (24 e 25) não haverá expediente. O atendimento será retomado no dia 26 (quarta-feira), a partir das 12h.

Os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande abrirão todos os dias, mas com horário especial durante o período carnavalesco. Na segunda-feira (23), as lojas, praça de alimentação, lazer e cinema vão funcionar das 10h às 22h. No dia 24 (terça-feira), as lojas ficam abertas das 14h às 20h e a praça de alimentação, lazer e cinema funcionarão das 11h às 22h. E na quarta-feira de Cinzas (26), as lojas, praça de alimentação, lazer e cinema começam a funcionar a partir das 12 horas.