Prefeitura entrega campo de futebol no Novo Paraíso

A Prefeitura de Cuiabá entrega nesta terça-feira (28), às 19h, a revitalização do mini estádio do bairro Novo Paraíso, localizado na região Norte da Capital. O campo de futebol atende mais de 2 mil famílias residentes na comunidade de mais de 30 anos e está situado na Rua Prof.ª Izabel Campos. O local recebeu serviços que beneficia os moradores com uma área adequada para a prática de atividades esportivas e de lazer.

No espaço, o Município executou os trabalhos de instalação de bancos e lixeiras, construção de todo alambrado, colocação de novas traves e redes, pintura, e edificação de uma academia ao ar livre com diferentes equipamentos. Além disso, a iluminação do campo foi totalmente melhorada. Para isso, foram instalados três postes em cada lado do mini estádio, todos com refletores de LED.

O Município tem expandido esses espaços de lazer para todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, esse trabalho já resultou na criação de mais de 50 praças, dois parques municipais, e outras áreas de recreação.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de campo de futebol

Local: Rua Prof.ª Izabel Campos, Novo Paraíso

Horário: 19h

Data: 28 de janeiro, terça-feira