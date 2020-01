Prefeitura de Cuiabá divulga editais de convocação de concursados para posse e atribuição

A Prefeitura de Cuiabá divulga nesta sexta-feira (24), os editais de convocação dos candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Educação, realizado no ano passado. Estão sendo convocados para atribuição de classes/aulas e assinatura do Termo de Posse os candidatos aprovados nos cargos de Técnico em Nutrição Escolar (TNE), Professor de Língua Inglesa e Professor de Educação Física.

Os nomeados devem comparece na Secretaria de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes, no dia 28 de janeiro, de acordo com os horários definidos nos editais, portando documentos pessoais originais.

O secretário de Educação, Alex Vieira Passos, disse que “a realização do Concurso Público e a posse dos candidatos aprovados é mais um passo no fortalecimento da Educação no Município de Cuiabá. A gestão Emanuel Pinheiro mais uma vez prioriza a qualidade do Ensino para 53 mil alunos atendidos na rede pública municipal”, destacou.

SERVIÇO

Posse e atribuição - Concurso Público N.º-002/PMC/SME/2019

DATA: 28 de janeiro

Cargo: Técnico em Nutrição Escolar (TNE) – 8h

Cargo: Professor de Educação Física – 14h

Cargo: Professor de Inglês – 14h