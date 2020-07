Prefeitura adquire 40 mil kits para testagem da COVID-19 com análise realizada pelo IFMT

A Prefeitura de Cuiabá adquiriu 40 mil novos kits para testagem em massa da população no combate ao novo Coronavírus. Do tipo RT-PCR’s, o material é um reforço estratégico no combate a COVID-19 e serão destinados ao Laboratório de Biotecnologia do Instituto Federal de mato Grosso — campus Bela Vista, que conduz os exames em parceria com o Município deste maio.

“Essa parceria é exatamente para ajudar a fazer as testagens em massa, de alta precisão e que estão obtendo resultado no combate ao vírus. Precisamos avançar nesse quesito e tornar mais assertiva as ações da Prefeitura, agindo nas regiões de maior incidência, além de proteger a população com outras medidas”, comentou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

A parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Cuiabá no combate ao novo Coronavírus teve início ainda em março, com a fabricação de álcool 70%. Em maio, a instituição começou a realizar os exames laboratoriais de diagnóstico da COVID-19. Até esta segunda-feira (13), a equipe do Campus Cuiabá — Bela Vista realizou 3.500 análises das cinco mil adquiridas inicialmente pela Prefeitura.

Na ocasião, a Prefeitura de Cuiabá adquiriu um equipamento RT-PCR, ideal para a análise das amostras coletadas nas unidades de saúde públicas. O equipamento foi doado ao Campus e segue com utilização permanente do laboratório.

Novo laboratório

Além dos exames já realizados, um novo laboratório está em fase de construção para ampliação dos exames na Capital. O Prefeito Emanuel Pinheiro visitou nesta segunda-feira (14) as obras localizadas no Campus Cuiabá — Bela Vista.

A estrutura, viabilizada por meio de parceria entre Prefeitura de Cuiabá, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Campus Cuiabá — Bela Vista do IFMT e deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, será construída na modalidade modular, por isso a previsão é de que esteja finalizada e pronta para uso em 45 dias, a partir do início das obras.

A estrutura e terraplanagem, no valor de R$100 mil será ofertada pelo IFMT — campus Bela Vista. A instituição é quem vai operar o local, com sua equipe de profissionais voluntários. O Ministério Público Federal fará o investimento de R$ 1 milhão para custear o restante das obras. Já a Prefeitura de Cuiabá e o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto contribuirão com os equipamentos e aquisição dos kits para testagem.

No novo laboratório serão realizados os testes de IgG e IgM que, diferente do exame RT-PCR já realizado no Campus, permite mensurar a quantidade de anticorpos do novo Coronavirus em amostras de sangue, sendo possível diagnosticar se o paciente tem ou já contraiu o vírus anteriormente.