Prefeitos lançam presidente da AMM

Um novo nome surgiu na política para ocupar a vaga de Selma Arruda (Podemos) no Senado. O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga (PSD), tem apoio de um grupo de prefeitos que defendem a necessidade de um nome municipalista.

A prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira (SD), é uma das entusiastas do nome de Neurilan à vaga de Selma. Ela destacou que hoje os municípios têm dificuldades com pautas do Congresso Nacional. No entando, ela acrescentou que os prefeitos representam apenas o cabo eleitoral e que a vontade do povo deve prealecer. Ela falou que, junto com o senador Wellington Fagundes (PL), Neurilan poderia fazer uma dobradinha de sucesso.

O prefeito de Araguainha, Silvinho José (PSD), disse que o assunto tem sido tratado com todos os prefeitos e que o nome de Neurilan é bem aceito. "Confesso aqui que ele está um pouco receoso em encarar esse desafio, mas eu falo que ele vai ser voto vencido porque é nosso presidente e a gente decide. Eu devo ficar com a parte sul do estado nesta campanha do Neurilan", disse.

Ele reforçou que esse é um desejo dos prefeitos e que tem possibilidade de sucesso já que Neurilan tem poder de articulação no Congresso e destacou que nos quatro cantos do estado tem prefeito mibilizado pela candidatura do presidente da AMM.

Disse que não gostaria que Selma deixasse o Senado porque sempre recebeu os prefeitos de Mato Grosso de forma respeitosa. Mas, que infelizmente, a chapa dela foi cassada e haverá nova eleição para a escolha do terceiro representante de Mato Grosso no Senado.

Segundo eles, cerca de 80 a 100 prefeitos estariam dando apoio à candidatura de Neurilan.

Um evento será marcado nos próximos dias em Cuiabá para marcar o pré-lançamento da candidatura. Nesta quinta-feira (19), Neurilan marcou uma coletiva de imprensa para expor os dados se seu mandato à frente da AMM e foi questionado sobre a possível candidatura.

Neurilan disse que não articula sua participação no pleito e sim os prefeitos fazem essa parte política. No PSD a candidatura dele enfrenta resistência já que Carlos Fávaro (PSD) é pré-candidato, ficou em terceiro lugar no pleito de 2018 e tem o apoio do governador Mauro Mendes (DEM) que foi seu parceiro de chapa.