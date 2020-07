Prefeito visita obras em andamento em Lucas do Rio Verde

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), visitou neste domingo (28) algumas obras em andamento no município, como por exemplo, a construção da nova praça do bairro Parque das Emas, o novo ginásio esportivo Tessele Júnior e as obras do Campo Sintético, localizado no bairro Parque das Américas.



Alguns trechos das visitas foram publicados nas redes sociais do gestor.



Na publicação, o prefeito agradeceu o apoio do senador Carlos Fávaro (PSD) e do deputado federal Neri Geller (PP).



“Agradeço a eles que estão sempre buscando recursos para os municípios. Ao nosso secretário municipal de Obras, Gerson Frank; o diretor de Desenvolvimento Econômico, Zeca Picolo, e os empresários Orcival Guimarães, Alexandre da Agro Baggio e Rogério Ferrarin”, elencou Luiz Binotti.



Por fim, houve uma breve vistoria na Usina de CBUQ e Estação de Tratamento e Esgoto da cidade.