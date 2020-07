Prefeito lamenta morte do servidor e líder comunitário José Maia

Faleceu na noite de quarta-feira (29) o servidor da Secretaria Municipal de Gestão e líder comunitário do bairro Lixeira, José Maia, vítima da Covid-19. Ele passou três dias internado na Santa Casa de Misericórdia. Era diabético, hipertenso e tinha insuficiência renal. Deixa esposa e filhos.

O prefeito Emanuel Pinheiro lamentou a morte da liderança. “José Maia era um homem que estava sempre de bem com a vida, alegre, festivo, muito companheiro e amigo de todos com quem convivia, o que fez dele uma liderança na região do bairro Lixeira. Com certeza deixará muita saudade. Quero externar minha solidariedade à família e amigos neste momento doloroso”, disse.

Nesta manhã de quinta-feira (30), haverá um cortejo fúnebre que passará pelo bairro Lixeira até chegar ao Cemitério da Piedade, onde o corpo será sepultado.