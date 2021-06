Prefeito faz nova reunião com ministro da Saúde neste sábado por vacinas extras

Divulgação

O prefeito Emanuel Pinheiro está em Brasília desde sexta-feira (11), juntamente com o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, tratando da questão do envio de doses extras de vacinas contra a covid-19 para Cuiabá em contrapartida à realização da Copa América na cidade. Somente nesta semana, o prefeito e o parlamentar tiveram duas audiências com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos e com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além de uma audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o que demonstra a atuação política incansável na busca de vacinas para acabar com a crise sanitária decorrente da covid-19, em Cuiabá.

“Em uma grande ação em defesa da população cuiabana, no enfrentamento à maior crise sanitária da História, temos que cuidar da saúde e da vida das pessoas. E o ministro, muito solícito - a gente agradece a audiência em pleno sábado - já está preparando uma agenda para, muito em breve, estar em Cuiabá e levar uma grande notícia para nossa população”, afirmou o gestor, em vídeo gravado ao lado de Queiroga e de Emanuelzinho.

O ministro da Saúde confirmou sua vinda à Capital mato-grossense nos próximos dias para anunciar novas medidas de combate à pandemia. “Cuiabá fez o dever de casa. Tem atuado forte na saúde pública e, por isso, tem condições de realizar jogos da Copa América. Então vamos trabalhar em parceria para fortalecer ainda mais o sistema de saúde da cidade de Cuiabá. Estarei em breve com vocês. Vamos trabalhar juntos para que consigamos vencer essa crise sanitária e Cuiabá crescer ainda mais”, disse o ministro em vídeo gravado ao lado dos representantes da população cuiabana.

Emanuel Pinheiro Neto também agradeceu a disponibilidade de Queiroga em somar esforços para o combate ao coronavírus em Cuiabá. “Agradeço imensamente o ministro da saúde, que tem sido muito solícito, muito atencioso com Cuiabá. Liderando esse momento de vacinação em massa para a população de Mato Grosso, em especial a população cuiabana. Aproveito para agradecer por ter aceitado o convite de ir a Cuiabá justamente para fortalecer nosso trabalho contra o coronavírus”.