Prefeito Emanuel Pinheiro entrega uma obra por mês em 2019, na Educação

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou para a população nas últimas duas semanas, três importantes obras para a Educação de Cuiabá. O novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Edgar Santana de Amorim, no bairro Recanto do Sol, teve suas obras retomadas sendo o quinto CMEI entregue à população e o sétimo a entrar em funcionamento na atual gestão do Município. Já a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Floriano Bocheneki, no bairro Parque Atalaia, recebeu este ano, a primeira grande reforma desde que foi inaugurada em 2017.

Entre as obras entregues em 2019, estão a reconstrução total da EMEB Profª Elza Luiza Esteves feita no prazo recorde de seis meses graças a utilização de tecnologia de ponta, três quadras poliesportivas nas EMEBs Moacyr Gratidiano, Tereza Benguela e Zeferino Leite de Oliveira além das EMEBCs Herbert de Souza, no Cinturarão Verde e Nossa Senhora Penha de França, no histórico distrito do Coxipó do Ouro, além do CMEI Profª. Joana Mont Serrat Síndola Silva, no CPA III.

“A retomada de obras, com reformas, ampliações e reconstruções, além das revitalizações estão melhorando a estrutura física das unidades educacionais. Nesses três anos foram entregues para a população mais de 40 obras da Educação. Esses foram compromissos assumidos pela gestão Emanuel Pinheiro, que estão sendo cumpridos. Isso tudo, sem deixar de investir nas áreas pedagógica e de formação dos profissionais”, avaliou o secretário de Educação, Alex Vieira Passos.

Um exemplo são as obras da EMEB Floriano Bocheneki. Executada 100% com recursos do Município, a unidade recebeu investimentos da ordem de R$ 2,3 milhões. Em nove meses teve sua cozinha ampliada ganhou novos refeitório, banheiro para funcionários e muro, sistema de esgotamento sanitário e drenagem, pintura, sistema lógico e de proteção e combate a incêndio e pânico, acessibilidade e paisagismo. A quadra poliesportiva foi revitalizada.

Os ambientes administrativo e pedagógico receberam 16 novos aparelhos de ar-condicionado do programa Climatizar é Humanizar, e as oito salas de aula e a biblioteca quadros de vidro. Toda a unidade foi reorganizada e reequipada com novos móveis, material pedagógico e playground.

Na entrega dessa unidade à população, o prefeito Emanuel Pinheiro disse aos pais presentes e a comunidade que a prioridade da sua gestão é atender aos mais humildes. Durante o evento o prefeito anunciou a reforma e adequação da creche Aecim Tocantins, localizada ao lado da escola, que será transformada no terceiro Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC). “Estamos entregando espaços dignos para o ensino e aprendizagem das crianças e melhorando as condições de trabalho dos profissionais da Educação. A gestão Emanuel Pinheiro prioriza os trabalhadores, os mais carentes e humildes nos bairros mais distantes do centro da Capital. Estamos universalizando a gestão pública de Cuiabá, investindo na melhoria da qualidade de vida dos cuiabanos”, disse ele.

Novo CMEI

Na inauguração do CMEI Edgar Santana de Amorim, também na semana passada, a secretária adjunta de Educação, Edilene Machado, representando o secretário de Educação, Alex Vieira Passos, falou sobre a retomada de obras que estavam paradas.

“Quando a gestão Emanuel Pinheiro assumiu, um dos objetivos na Educação era terminar as obras que estavam paradas. Com a entrega do CMEI Edgar Santana de Amorim, totalizamos a entrega de nove das 12 obras que foram retomadas”, salientou a secretária.

O CMEI Edgar Santana de Amorim teve suas obras retomadas em 2017. Foram investidos R$ 1.228.020,12 recursos provenientes do Governo Federal e contrapartida do Município. A unidade tem 1.118,48 m² de área construída, oito (8) salas de aulas, cozinha, refeitório, biblioteca, brinquedoteca, playground, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, mobiliário novo e foi 100% climatizada pelo Programa Climatizar é Humanizar.