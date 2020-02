Prefeito critica Bolsonaro, elogia Lula e diz que povo de MT não sabe vota

Divulgação

O prefeito da cidade de Rondonópolis José Carlos do Pátio (SD), em discurso circula pelas redes sociais, criticou duramente o Governo de Jair Bolsonaro (sem partido), elogiou as políticas aplicadas nos governos petistas e declarou que o povo do Centro-Oeste não sabe votar.

Criticando a política habitacional do atual Governo, o prefeito afirmou que as coisas estavam muito melhor nos tempos em que Lula e Dilma Rousseff comandavam o país. Ele também enalteceu o povo nordestino por ter votado em massa no ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT) na eleição de 2018.

“O atual presidente da República não tem política habitacional. Naquela época era o presidente Lula e a presidente Dilma e este presidente não está nos ajudando. Por isso é que eu não estou construindo casa. Eu estou sim dando terreno, porque o povo viu que inicia a casa, mas não tem política habitacional neste país”, iniciou o prefeito.

“Quero falar para vocês que quem deve isso é a região Centro-Oeste, porque o povo nordestino votou certo. Eu não quero aqui defender o povo nordestino, mas o povo nordestino votou em massa no candidato dos pobres e dos humildes. Nós do Centro-Oeste votamos neste que está prejudicando as políticas habitacionais nossas. Este erro político nosso tem que ser pago por nós mesmo”, completou.

Com passagens pelo MDB, partido que esteve na base dos Governos petistas, Pátio, que já foi deputado estadual, além de prefeito, migrou para o Solidariedade, partido de centro-esquerda em 2015.