Prefeito assina contrato para concessão do transporte coletivo na segunda-feira (23)

O prefeito Emanuel Pinheiro assina o contrato para a concessão da operação do transporte coletivo em Cuiabá, na segunda-feira (23). As empresas vencedoras da licitação foram anunciadas nesta quinta-feira (19) após comprovarem, ao longo de três etapas, capacidade técnica e financeira para a prestação do serviço.

A assinatura acontece às 9h no auditório do Palácio Alencastro, onde Pinheiro concederá coletiva de imprensa. “Esta é uma licitação histórica, lançada depois de quase 20 anos. Também é um dos meus compromissos mais emblemáticos e que tenho alegria enorme em honrar, priorizando a humanização e o respeito às pessoas.”

O edital, lançado em agosto, divide as linhas de ônibus em quatro lotes e prevê investimentos em melhorias para o transporte coletivo da Capital ao longo de 20 anos, prorrogáveis por mais cinco. O certame estabelece redução na idade média dos veículos de 5.5 para 4.5 anos.

No mês de outubro, quando a licitação foi aberta, cinco empresas oficializaram interesse na prestação do serviço: Integração Transporte LTDA; Caribus Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA; Viação Paraense LTDA e Pantanal Transporte Rodoviário; e Serviço de Locação Eireli.

O resultado foi divulgado no Diário Oficial de Contas de ontem e será homologado nesta sexta-feira (20). A partir da assinatura, as vencedoras terão até 180 dias para que comecem a atuar na cidade. Diante disso, o contrato emergencial firmado com as atuais empresas será prorrogado, garantindo o atendimento à população.