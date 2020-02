Prato Popular serve 116 mil refeições ao custo de R$ 1,65 por pessoa

O Prato Popular serviu 116 mil refeições em 2019 ao custo de R$ 1,65 por pessoa. A unidade, administrada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), é aberta para qualquer cidadão, com prioridade para aqueles que vivem na situação de vulnerabilidade social.

Um levantamento realizado na unidade identificou que uma parcela do público é vulnerável devido à situação de renda, sendo a maior parte composta por desempregados, idosos e com pouca escolaridade. A secretária de Assistência Social, Rosamaria Carvalho, destaca que o restaurante vem cumprindo o seu objetivo, que é atender aqueles que mais necessitam de ajuda, obedecendo aos critérios propostos pela segurança alimentar.

“No início da gestão desse governo efetuamos o cadastro dessas que normalmente frequentam o Prato Popular. Com a pesquisa foi possível promover o cadastramento das pessoas que utilizam a unidade, bem como para o planejamento de ações de inclusão socioprodutiva daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar”, pontua.

Conforme a pesquisa, o público que normalmente frequenta a unidade é da região leste de Cuiabá, abrangendo bairros como Areão, Dom Aquino e Poção. Dos entrevistados 91,3% frequentam todos os dias e 8,7% eventualmente. A maior parte dos usuários tem faixa etária maior de 61 anos (49,9% dos entrevistados), seguido das pessoas que têm entre 51 e 61 anos (21,9%). Do total, 73,7% são frequentadores do sexo masculino.

Thiago Campelo

Em relação a renda individual dos consumidores, 63.8% recebem até 1 salário mínimo, 17,7% declara não possuir renda e 15,6% possui renda abaixo de um salário mensal. Sobre a ocupação profissional, 43,4% declaram-se aposentados, 39,1% trabalhando, 16% não trabalha e 1,6% são estudantes. Com referência a escolaridade, 35,9% relata que tem o ensino fundamental I, seguido de 29,2% do ensino fundamental II, 15,1% possuem nível médio e 7,3% não tem escolaridade.

A manutenção do Restaurante Prato Popular é realizada aos moldes de “contrapartida”, sendo gerido da seguinte forma: 25% (R$ 1,65) custeado pelos próprios usuários e 75% (R$ 4,85) investimento pelo Governo do Estado de Mato Grosso, através da Setasc. A prestação do serviço de fornecimento das refeições preparada para atender a demanda, é realizado através de empresa especializada contratada em processo licitatório.

Serviço

Restaurante Prato Popular

Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, Cuiabá

Aberto de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h

Custo da refeição: R$ 1,65