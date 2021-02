Por que razão tanto interessa à defesa de Mauro Mendes e “Ney” impugnar o laudo de avaliação da Minérios Salomão?

IMAGEM: HAROLDO ASSUNÇÃO

HAROLDO ASSUNÇÃO,

Especial para o Brasil Notícia

Perícia grafotécnica que declarou ‘inautêntica’ assinatura do engenheiro de minas José Abílio Rocha evidencia ter sido forjada a fim de tornar nula a principal prova do MPF na ação de improbidade administrativa: perito certificou ‘autenticidade’ da assinatura em documento de outra pessoa, “maior de 65 anos”, só que Rocha morreu aos 60´; falsidade do documento passou a ser alegada só depois de iniciados o processo e inquérito da PF.

No ano de 2013, ao curso das primeiras reportagens sobre a manobra judicial supostamente arquitetada na Justiça do Trabalho por meio da qual o governador Mauro Ferreira Mendes e seu sócio Valdiney Mauro de Souza, vulgo “Ney”, assumiram o controle da Minérios Salomão – por eles rebatizada Maney Mineração Casa de Pedra -, um argumento apresentado pela advogada Fernanda Ribeiro Darold intrigou o jornalista.



“Observa-se que os cinco primeiros anos seriam os mais intensos, conforme o laudo técnico, sendo que a mina suportaria extração pelo período máximo de dez anos, o qual findou em 2009, anos antes da realização da adjudicação”.



Consta a constatação da advogada em contestação à ação anulatória movida pelo IDEPP Instituto de Desenvolvimento de Projetos Ltda, parte interessada na compra da mina de ouro e que teria sido prejudicada pela suposta trama entre Mendes, Ney e o então juiz trabalhista Luís Aparecido Ferreira Torres – depois condenado pelo TRT-23 à aposentadoria compulsória em razão do caso.

Há oito anos - ainda no distante mês de dezembro de 2013 – em matéria publicada no Jornal Centro-Oeste Popular já foi questionada pelo repórter a razão de investimento milionário na mina de ouro possivelmente exaurida. E hipóteses foram levantadas.



“Por quê, então, Mauro Mendes e Ney teriam gasto tantos milhões de reais na aquisição da empresa, se o potencial econômico já não seria compensador? A possível resposta talvez possa ser revelada em investigação policial sobre supostos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que envolveriam mineradoras em operação no Mato Grosso e no vizinho estado do Pará”, escrevemos na época.



LAUDO DE AVALIAÇÃO

Na ação anulatória interessava à defesa a credibilidade do laudo de avaliação jazida mencionado pela advogada.

Com o interesse despertado em razão disso o repórter conseguiu com exclusividade obter acesso à íntegra do documento, assim como localizou o engenheiro de minas José Abílio Manso Raimundo da Rocha, que o elaborou em parceria com o geólogo Edison Franco Suszczynski no ano de 1999.



Já no dia 15 de janeiro de 2014, o repórter fez o primeiro contato por meio do telefone celular à época pertencente ao engenheiro – número (65) 9227-4516 -, e ele então mostrou-se disposto a conceder entrevista sobre o laudo de avaliação da mina, que condicionou à autorização do ex-superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, empresário Antonio Carlos Machado Matias, dono da Minérios Salomão em 1999 quando contratou Rocha e Suszczynski para a elaboração do estudo. Entretanto, horas depois enviou e-mail ao jornalista em tom de recusa.



“O material enviado trata-se de um laudo subjetivo de avaliação de um bem mineral, desenvolvido no ano de 1999 pelo Dr. Sushinky e tendo minha pessoa como auxiliar técnico para auxilio em temas puramente técnicos e não econômicos; sugerimos V. Sa. fazer contato com o Dr. Sushinsky que tem autoridade para discorrer sobre o tema, muito embora ele ter também contrato de confidencialidade destes trabalhos. E qualquer contato comigo favor fazer via e-mail, para que fique registrado e devidamente documentado”, desconversou o engenheiro de minas.



No dia seguinte o repórter insistiu ao responder o e-mail enviado por Rocha e questionou incisivamente:

“Os esclarecimentos que precisamos, são ‘puramente técnicos e não econômicos’. O laudo - assinado pelo senhor engenheiro de minas, então responsável pela empresa AGR Engenharia e Geologia Ltda - tem passagens tecnicamente categóricas - mesmo aos olhos leigos. Assinam o laudo o senhor engenheiro de minas José Abílio Raimundo Manso da Rocha e o geólogo Edison Franco Suszczynski – creio seja o “Dr. Sushinsky” referido em seu e-mail. Volto a insistir – o senhor, engenheiro de minas, responde pelo laudo, tal o assinou enquanto responsável pela AGR Engenharia e Geologia? E mais: por quê em nosso contato telefônico ontem (15/01/14), o senhor engenheiro de minas inicialmente se dispôs a falar sobre o laudo - tanto que solicitou o envio de cópia digitalizada via-email, o que fizemos imediatamente... Quero lembrar que o senhor apenas ficou de entrar em contato com seu advogado para que presenciasse a entrevista, afinal negada. É de estranhar...”



Às 11h32 da sexta-feira 17 de janeiro de 2014, ele afinal nos enviou nova mensagem eletrônica, com a análise do laudo e explicações sobre a exploração da jazida nos anos que seguiram a elaboração do estudo em 1999.



Confirmou ter assinado o laudo de avaliação da Minérios Salomão, informou sobre a desvalorização brutal do empreendimento após questionamento formulado em 2010 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) sobre a reserva aurífera e até sobre a frustrada pretensão de venda a um grupo chinês por R$ 11 milhões – assinalou que “eles enviaram técnicos que permaneceram na mina durante sessenta dias e concluíram pela não efetivação do negócio em função da pouca reserva remanescente e, assim, impossibilidade de retorno do capital a ser investido”.

>>>>>>BAIXE AQUI O LAUDO<<<<<<<<<<



POLÍCIA FEDERAL

Na segunda-feira seguinte, dia 20 de janeiro de 2014, o jornal Centro-Oeste Popular estampou na capa da edição nº 640 a manchete “Mauro Mendes não explica a compra da Minérios Salomão, cujas reservas já teriam esgotado”.

Foi aí que o laudo de avaliação veio à tona.

Dali a exatamente uma semana, no dia 27 de janeiro de 2014, o jornalista Antonio Carlos Milas - então diretor do hebdomadário – recebeu um ofício encaminhado pelo delegado de Polícia Federal Fabrício de Azevedo Carvalho, no qual informava a instauração do inquérito policial registrado sob a chancela IPL 0062/2015-4 SR/DPF/MT. Também solicitou exemplares das edições nas quais haviam sido publicadas reportagens sobre o caso.

O delegado da PF foi prontamente atendido e recebeu no pacote a matéria na qual foi revelado que a reserva aurífera já teria esgotado e não justificaria o astronômico investimento de Mendes e Ney. Também foi alertado para a possível lavagem de capitais, ou mesmo a eventual legalização de ouro extraído em lavras ilegais.

Ao repórter, Carvalho adiantou na época que iria requerer ao DNPM toda a documentação referente a reservas, licenças e produção a fim de avaliar tais possibilidades. Também não descartou a eventual oitiva do engenheiro de minas.

INCIDENTE DE FALSIDADE

Foi depois disso – e após o MPF iniciar ainda em 2014 a ação de improbidade administrativa contra o já à época prefeito da capital Mauro Mendes e os demais réus - que a autenticidade do laudo de avaliação elaborado por Rocha e Suszczynski no ano de 1999 passou a ser contestada.

A começar pelo próprio engenheiro de minas que inexplicavelmente – a despeito das informações antes prestadas ao repórter -, teria registrado escritura pública em cartório, no dia 09 de abril de 2014, declaração na qual seria negada a autoria do estudo, bem como a assinatura dele no documento.

Mas o inexplicável parece bem explicado quando a defesa da Maney Mineração Casa de Pedra depois se utiliza da tal escritura pública atribuída ao engenheiro para instruir “Incidente de Falsidade”, autuado sob o nº 17783-45.2016.4.01.3600, no qual postulava a nulidade do laudo de avaliação, “posto que o Sr. José Abílio Raimundo da Rocha, lavrou declaração em cartório, datada de 09/04/2014, atestando a falsidade ideológica do laudo, afirmando que não assinou, nem sequer colaborou para a elaboração do laudo de avaliação em comento”.

A pretensão de anular o documento – tido como prova basilar na ação movida pelo MPF - foi julgada extinta sem exame de mérito, vez que o magistrado arguiu a ausência de interesse processual por parte da empresa no incidente de falsidade proposto.

Tentativa frustrada, os procuradores da filha de Ney – Jéssica Cristina de Souza, que também figura no polo passivo da ação de improbidade – logo solicitaram perícia grafotécnica no laudo de avaliação e oitiva do engenheiro de minas sobre a escritura pública.

Só que ele morreu antes.

Restou então aos advogados de defesa insistir na perícia a fim de declarar falso o documento e consequentemente tornar nula a fundamental prova acusatória – e a partir daí desconstruir toda a argumentação do MPF.

Estratégia quase perfeita.

Quase.

FALSA PERÍCIA

Digno de cinema, o roteiro cuidadosamente arquitetado seguia o curso previsto até que a aparente displicência do perito “contratado” para atestar a alegada falsidade do laudo de avaliação da jazida resultou em grosseiros erros que não passaram despercebidos ao olhar atento do repórter – “não contavam com a minha astúcia”, teria dito o imortal personagem do eterno Roberto Bolaños.

Conforme matéria exclusiva aqui veiculada no domingo passado, entre os documentos apresentados para comparação grafotécnica de assinaturas está uma cédula de identidade, expedida pelo Instituto de Identificação Tavares Buril, vinculado à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, de titularidade atribuída ao falecido engenheiro de minas José Abílio Manso Raimundo da Rocha, cuja assinatura no laudo de avaliação da Minérios Salomão foi declarada falsa pelo perito, que evidentemente sequer olhou direito para a documentação – senão, teria notado que o sujeito da foto é outro, que numa grafia gritantemente distinta mesmo para o mais leigo observador assina “Abílio R. Rocha”.

Possivelmente seja o pai do de cujus, Abílio Raimundo Rocha.

Curiosamente e talvez não por acaso, apenas uma face da cédula de identidade aparece na perícia. O verso, com a numeração do RG e demais informações de qualificação do titular, parece ter sido ocultado deliberadamente.

Do contrário, aparecem ambas as faces da identidade profissional do engenheiro de minas expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CFEA) em 2014, bem como da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), expedida em 2016 pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

A titularidade de ambos os documentos – recentes, expedidos respectivamente quatro e dois anos antes do falecimento em 2018 - era do engenheiro morto e é dele a foto que nem de longe parece o indivíduo do RG pernambucano, bem mais idoso e calvo.

Além disso, a tal cédula de identidade aparenta desgaste próprio de documento cuja expedição é bem antiga – e nele consta o registro, em letras garrafais, “MAIOR DE 65 ANOS”.

Só que o engenheiro morreu aos exatos sessenta anos de idade, conforme registra a certidão de óbito expedida aos 29 de novembro de 2018 pelo Cartório de Registro Civil do 7º Ofício da Comarca de Recife (PE).

CRIME DE DUPLA VIA

O possível crime de falsa perícia foi comunicado à Procuradoria da República em Mato Grosso (PR-MT) – desta feita pela via oficial, com o devido protocolo eletrônico do portal institucional do MPF -, procedimento registrado sob a chancela PR ~MT-0004342/2021 e distribuído ao 11º Ofício Criminal, sob os cuidados da diligente procuradora Valéria Siqueira Etgeton, que atua na ação de improbidade administrativa contra o governador, seu sócio e o ex-juiz.

O crime é definido pelo artigo 342 do Código Penal, e a conduta típica consiste em “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral”.

A pena é reclusão, de um a três anos, além de multa - e pode aumentar de um sexto a um terço, quando praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Por evidente é delito de dupla via, tal qual corrupção ativa e passiva.

Por isso mesmo, o artigo seguinte do Estatuto Repressivo define o crime de “corrupção ativa de testemunha ou perito”, cuja conduta típica consiste em pagar pela mentira afirmada ao Poder Judiciário tal verdade fosse.

Ipsis litteris:

"Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação”.

As penas e agravantes são idênticas para ambos os crimes.

É ligar os dedos ao piano.

