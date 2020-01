Pôr do Sol/Sol Nascente vai ganhar avenida com 7,8 km

Transformada em Região Administrativa pela atual gestão do Governo do Distrito Federal, o Pôr do Sol/Sol Nascente tem sido tratado com prioridade. Prova disso são os investimentos em infraestrutura e o mais recente anúncio: a construção de uma avenida de aproximadamente 7,8 km que vai cruzar a cidade.

Chamada de Avenida do Sol, a pista duplicada será construída interligando o Sol Nascente ao Pôr do Sol, entre a BR-070 na altura da QNR até a Avenida Elmo Serejo. O investimento estimado é de R$ 28 milhões e a obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF). A licitação deve sair nos próximos meses após a conclusão do projeto.“Essa avenida é pra tirar a cidade da ilegalidade. Acaba com invasão, cria equipamentos públicos como delegacia e escolas e dá qualidade a todos esses ambientes”, destacou Ibaneis Rocha.

A pista também será cercada por calçadas, canteiro central, iluminação e arborização. Equipamentos públicos vão ser construídos ao longo da vida, melhorando a vida da população. “O principal objetivo dessa obra é a humanização da cidade. Com ela, nós vamos levar qualidade de vida para os moradores, diminuir as distâncias, facilitar a vida de todos ali da região. Vamos trazer mais habitação e transporte”, explicou o secretário de Cidades, Fernando Leite.

Investimentos

Em dezembro de 2019, o GDF entregou 132 apartamentos no Sol Nascente/Pôr do Sol, medida que beneficiou mil pessoas em um primeiro momento. Essas unidades pertencem ao empreendimento Parque do Sol e são fruto de uma política habitacional baseada em abordagem humanitária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF).

Outra medida para dar maior infraestrutura à região administrativa é a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). O espaço, com licitação publicada em novembro de 2019, vai reforçar a assistência à população e beneficiar aproximadamente 24 mil pessoas.

Demanda antiga dos moradores do Sol Nascente/Pôr do Sol, a pavimentação asfáltica de aproximadamente 1 km na Vicinal 311 — entre a DF-180 e a região administrativa saiu do papel. Trecho que vai beneficiar 10 mil moradores que transitam diariamente pelo local. Essas são algumas das medidas do GDF para o crescimento e desenvolvimento da região administrativa.