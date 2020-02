'Por baixo do cartão postal, tem um esgoto', diz Marcelo Freixo sobre Rio

Matheus Simoni/Metropress

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) disse, em entrevista à Rádio Metrópole hoje, que diante da milícia, do tráfico de drogas, do jogo do bicho e da corrupção, a capital fluminense é um cartão postal que oculta um "esgoto", que se torna a base da cidade.

"O Rio de Janeiro que você conhece é um cartão postal, mas é em cima de um bueiro. Onde é o cartão postal mora 17% da população. Por baixo do cartão postal, tem milícia, tem tráfico, tem jogo do bicho, tem corrupção. Por baixo do cartão postal, tem um esgoto, que não aparece no cartão postal, mas não tem como esse cartão postal estar sem isso. A base do cartão postal é esse esgoto que cresce no Rio de Janeiro", considera.

Para ele, apesar de o estado do RJ ter computado uma redução do número de homicídios, o que pode contribuir para o aumento da sensação de segurança, isso não significa que os grupos criminosos deixaram de atuar na região.

"Crime organizado não é crime violento. Sempre digo isso. Quanto mais organizado é um crime, menos violento precisa ser. Um grupo criminoso que mata muita gente é menos organizado e mais violento. Quando mais organizado, menos violento precisa ser. A milícia é um crime organizado e que passa sensação de segurança maior. Onde tem milicia, não tem conflito com a polícia. Para esse morador, a sensação de segurança é menor ou maior? É claro que é maior. Significa que a gente está seguro? Às vezes, quando há redução de homicídios - e todos nós defendemos redução de homicídios - é porque o crime está organizado, não que a política de segurança deu efeito. E o Rio é exatamente isso", avalia.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de candidatar à prefeitura mais uma vez, ele disse que vai precisar de uma aliança maior de partidos, a fim de enfrentar os problemas locais. Ele já tentou o cargo duas vezes, a primeira em 2012 e a segunda em 2016, quando chegou ao 2º turno.

"Mas para vir novamente... E minha vida está muito sacrificada, porque enfrentar as mílicias me custou caro. A CPI das Milícias, que eu presidi, levou à prisão de mais de 200 milicianos. Todos os líderes de milícias foram presos e isso tem um preço para a vida pessoal. Enfrentar uma eleição no Rio de Janeiro só se tiver unidade mínima de um grupo de partidos para ter condições de oferecer alguma coisa para a cidade. Porque se não, como deputado federal, posso ter uma contribuição grande no Parlamento", considera.