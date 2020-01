População conta com canais de comunicação para solicitação de serviços

A Prefeitura de Cuiabá disponibiliza canais de comunicação para que a população possa solicitar demandas, tirar dúvidas ou fazer sugestões em relação aos serviços prestados nas áreas de infraestrutura e zeladoria. Os trabalhos são executados, diariamente, pelas secretarias municipais de Obras Públicas e Serviços Urbanos ao longo de toda a cidade.

Para facilitar a chegada dos trabalhos necessários às centenas de comunidades, as Secretarias dispõem de diferentes números telefônicos, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A medida, além de otimizar o trabalho, visa inserir o cidadão dentro do processo administrativo da Prefeitura.

Por meio desse procedimento, os pedidos são colhidos e inseridos no cronograma de trabalho, que conta ainda com as solicitações coletadas junto aos presidentes das Associações de Moradores e as indicações dos parlamentares do Legislativo municipal.

O que faz cada Secretaria?

Para que a identificação, bem como o atendimento da demanda, seja o mais ágil possível é preciso que cada um dos serviços desejados seja solicitado do departamento correto. Apesar de coordenaram atividades que, em sua maioria, se completam, as Secretarias possuem atribuições diferentes, conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 359/2014, que estabelece a estrutura básica da Administração Pública Municipal de Cuiabá.

De acordo com a legislação, cabe à Secretaria de Obras Públicas planejar, executar, fiscalizar e acompanhar a realização de obras e manutenção dos prédios, vias e logradouros públicos. Dessa forma, a população pode demandar à Pasta serviços de recuperação de vias, como tapa-buraco e patrolamento, limpeza de bocas de lobo e manutenção em pontes.

Já para a Serviços Urbanos, a Lei determina a prestação dos serviços relativos à limpeza, coleta, destinação e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, conservação e iluminação dos espaços, logradouros e vias públicas, além dos cemitérios públicos municipais. Também é realizado pelo órgão a atividade de poda de árvores em áreas públicas e emplacamento de ruas e certificação de numeração predial.

Saiba onde ligar

Para solicitar serviços relacionados à infraestrutura em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Obras Públicas dispõe dos seguintes telefones:

Limpeza de bocas de lobo: (65) 3313-3050

Tapa-buraco, patrolamento e manutenção de pontes: (65) 3313-3051

Para agendar o recebimento de ações de zeladoria, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos possui os seguintes canais telefônicos:

Coleta de resíduos domiciliar: 0800 002 0202

Limpeza de espaços públicos: (65) 3645-5500

Iluminação Pública: (65) 3645-5522/5511 ou WhatsApp 9 9318-8761

Cata-treco: (65) 3645-5518 ou WhatsApp 9 9243-6502

Poda de árvores: (65) 3645-5500 e (65) 9 9299-6710

Emplacamento de ruas: (65) 3645-5504