População classifica como excelente

Redação

Os atendimentos oferecidos pela equipe de profissionais no Centro de Triagem da Covid-19, montado na Arena Pantanal, foram considerados excelentes por quem buscou a unidade para realizar o teste do novo coronavírus. A afirmação é do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, na avaliação do panorama de funcionamento durante o período de 30 dias.

“A avaliação é uma das melhores possíveis, ela comunga com o pensamento da população que foi assistida ao longo desses primeiros 30 dias de trabalho. Em 95% dos atendimentos realizados os usuários avaliaram como excelente os serviços que prestamos aqui para diagnóstico e tratamento precoce da Covid-19”, disse o gestor.

Quem confirma a avaliação do secretário é o senhor Rubens de Oliveira, morador do bairro Novo Mato Grosso, que procurou o Centro de Triagem para realizar o teste rápido e saber se contraiu o novo coronavírus. Ele aprovou o atendimento recebido.

“Eu fui muito bem atendido, foi muito rápido e eficiente, foi 100%. Gostei muito, os profissionais estão de parabéns”, relata.

Durante o período de 30 dias, 16.141 pessoas foram atendidas. Do total, 2.941 tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19. Para 7.464 atendidos, o resultado foi negativo e 5.736 casos foram considerados suspeitos de estarem com a doença.

A secretária adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Caroline Dobes, que atua na coordenação do Centro de Triagem disse que a população buscou o atendimento e tem elogiado sempre todas as etapas de atendimento.

“A percepção de toda equipe envolvida é de que as ações do projeto foram bem aceitas, houve uma adesão da sociedade que procurou a Arena para realizar o exame da Covid-19. As pessoas estão elogiando muito nosso trabalho, agradecem pela realização do exame e o tratamento humano que oferecemos aqui. Nós classificamos que tudo até agora foi muito positivo e o público tem avaliado como excelente o atendimento recebido dos nossos profissionais de saúde, aqui no Centro de Triagem. Estamos prestando um excelente trabalho no combate à pandemia”, avaliou a gestora.

Aurezilta Magalhães Pereira, moradora do bairro Alvorada, reforçou os elogios e aprovou o atendimento. “Aqui eu fui bem atendida, o local é bem organizado e os profissionais são muito atenciosos”, disse a paciente.

Dados atualizados dos atendimentos

Os números divulgados pela gestão do Centro de Triagem apontam que, durante o período de 22 julho a 20 de agosto, foram realizados 16.775 atendimentos. Deste total, 2.998 pessoas testaram positivo para a Covid-19, 7.869 receberam o resultado negativo e 5.917 foram considerados suspeitos para a doença. Além disso, foram entregues 8.915 kits de medicamentos prescritos pelos médicos após consulta e a realização de 1.177 exames de tomografias.

O atendimento no Centro de Triagem da Covid-19 é uma ação promovida pelo Governo de Mato Grosso para auxiliar à Atenção Básica municipal de saúde. Para casos graves do coronavírus, as referências continuam sendo as unidades da Atenção Primária, que regulam pacientes para os Hospitais de Referência no tratamento da Covid-19.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 700 senhas por dia, sendo 300 emitidas pela internet, através do link: triagem.mt.gov.br, e 400 senhas presenciais, entregues no local, das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.