Polícia realiza operação para prender suspeito de participar de ataque à produtora Porta dos Fundos

A Polícia do Rio fez uma operação, na manhã desta terça-feira (31), em busca Eduardo Falzi Richard Cerquise, um dos suspeitos de atacar a produtora do Porta dos Fundos em Botafogo, na Zona Sul, no dia 24 deste mês.

Os agentes percorreram ruas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e da Zona Norte e Centro da cidade para tentar cumprir o mandado de prisão contra Cerquise, mas ele não foi encontrado. Foram apreendidos R$ 116 mil, munição, uma arma falsa, computador e uma camisa de entidade filosófica e política.