Polícia descarta homofobia e pode indiciar youtuber bolsonarista

A Polícia Civil descartou crime de homofobia no caso de agressão a Karol Eller e poderá indiciar a youtuber bolsonarista por denunciação caluniosa. Após ouvir Karol, sua namorada, o agressor e outras testemunhas, a delegada Adriana Belém concluiu que foi a youtuber quem iniciou as agressões.



A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 19, pelo Jornal Nacional. Além dos depoimentos, a delegada teve acesso a câmeras do entorno do quiosque onde ocorreu a briga, na orla da Barra da Tijuca.



Assim como declarou o acusado das agressões durante o depoimento prestado na noite de terça-feira, os funcionários do quiosque informaram que foi Karol quem iniciou a confusão. A briga teria começado após uma crise de ciúmes.



A delegada Adriana Belém informou que o agressor deverá responder por lesão corporal. Karol Eller e sua namorada serão ouvidas novamente e, após isso, poderão ser indiciadas por denunciação caluniosa.



O jornal O Estado de S. Paulo não conseguiu contato com a defesa de Karol Eller.