PM recupera mais de 1.100 veículos; proprietários destacam presteza e empenho dos policiais

O trabalho qualificado da Polícia Militar realizado nos 141 municípios resultou na recuperação de 1.120 veículos roubados ou furtados de janeiro a julho de 2020. O saldo positivo é representado pela satisfação dos proprietários que tiveram seus bens recuperados.

Um dos exemplos é do senhor Giovani Fani da Silva, morador da cidade de Salto do Céu, localizada na região Oeste do Estado. Ele teve sua caminhonete F350 recuperada 12 horas depois de ter sido levada da frente da sua propriedade rural, na madrugada do dia 30 de julho.

“A sensação de saber que o seu bem material que te traz sustento foi recuperado, não tem preço. Foi um misto de alegria e alivio. Acordei e olhei para fora e meu veículo de trabalho não estava mais na garagem. Na mesma hora informei o ocorrido via 190. Acompanhei o trabalho dos policiais que não mediram esforços em procurar meu carro. Os criminosos o abandonaram em uma estrada de chão. Só de saber que os policiais procuraram em toda cidade, foi uma satisfação enorme”, destaca Giovani, sem esconder a emoção em lembrar o ocorrido.

Sentimento compartilhado também por Reginaldo Azizes Ferreira, que teve seu Toyota Corolla recuperado pela equipe da Rotam, no dia 17 de julho, no bairro Canjica, na capital. O veículo tinha sido roubado dois dias antes em um posto de combustível.

“Não sei explicar o sentimento de receber uma ligação e a outra pessoa dizer que o seu carro tinha sido encontrado. Não controlava os meus batimentos cardíacos. Trabalhar para conquistar um bem material e vê-lo tirado é muito ruim, mas saber que foi recuperado supriu qualquer tristeza. Agradeço de coração a cada policial envolvido em descobrir onde estava o meu carro”, disse Reginaldo.

Nessa ação, a equipe da Rotam descobriu que o Corolla estava em um prédio abandonado e já sendo desmontado. Foram presos três homens em flagrante.

O subchefe de Estado Maior, coronel Wankley Corrêa Rodrigues, explica que em uma ocorrência de roubo ou furto de veículo, tão logo é registrado o crime, a informações é compartilhada por todo o Estado, logo nas primeiras horas após a ocorrência.

“Difundimos entre as forças de segurança e nos empenhamos no trabalho de recuperação, o que torna crucial para conseguirmos o bom resultado até o momento”.

O oficial destaca ainda a necessidade de os empresários e a sociedade em geral fortalecerem a segurança orgânica dos estabelecimentos comerciais e residenciais, a fim de evitar possíveis furtos, roubos e outras ações criminosas.

“Além disso, providências como instalação de câmeras de segurança, alarmes e outros sensores auxiliam tanto a coibir a ação criminosa quanto a encontrar os suspeitos caso o crime se concretize”.

Avaliado em meio milhão

No dia 11 de julho, a equipe do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário recuperou uma carreta Volvo/FH 540 - avaliada em cerca de R$ 500 mil, na MT- 130, na cidade de Poxoréu. Um homem foi detido.

Quatro em um dia

No dia 30 de julho, foram recuperados uma carreta, um carro e duas motocicletas, em Cuiabá e Rondonópolis. Os veículos estavam com queixa de roubo ou furto e os proprietários foram acionados. A carreta, a empresa se responsabilizou e recolheu a carga de milho que tinha sido espalhada pela rodovia durante a ação criminosa.

Procedimentos

No momento em que o proprietário tem o veículo furtado ou roubado alguns procedimentos devem ser tomados de imediato para o êxito da localização.

De posse da numeração da placa do veículo, o proprietário deve ligar para os números de emergência 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Judiciária Civil). De imediato, os profissionais do Centro Integrado de Comando e Controle enviam uma equipe ao local e emitem alerta no sistema de videomonitoramento.