PM flagra suspeito vendendo drogas no modo delivery

Em Cuiabá, a Polícia Militar prendeu um homem (21 anos) traficando drogas na modalidade delivery, na noite de quinta - feira ( 30.04), no bairro Santa Rosa. Com o suspeito, os policiais a quantia R$ 4. 400.00, haxixe, droga sintética, sementes e porções de maconha. O carro utilizado para entregas do entorpecente foi apreendido na ação.

Por volta das 9h da noite, a polícia recebeu denúncias anônimas de um suspeito estaria em um carro Sandero vendendo drogas com modalidade delivery nos bairros da capital. Uma das informações repassadas comunicavam que o suspeito estaria vendendo drogas no bairro Santa Rosa.

Durante a diligência, os policiais localizaram o suspeito no automóvel. Na verificação veicular foram apreendidos porções de maconha e dinheiro trocado. O suspeito afirmou ser o proprietário da droga, que vende o produto ilícito delivery por R$ 100.

A polícia descobriu que o homem reside em um condomínio, no bairro Jardim Mossoró. Seguindo a diligência, os policiais realizaram buscas na casa do suspeito e apreenderam mais cinco tabletes de entorpecentes em um freezer, droga sintética, sementes de maconha, R$ 4. 400,00, papel de seda, envelopes com zíper, balança de precisão, papel filme e outros materiais utilizados para embalar e refinar o entorpecente.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e conduzido à delegacia.