PM apreende 32 cheques e prende suspeito por emprestar dinheiro

Policiais do 4 º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois suspeitos (21 e 49 anos) por emprestar dinheiro a juros, em Várzea Grande. A dupla foi presa na noite desta quinta-feira (30.04) com 32 folhas de cheques bancários, arma de fogo, dinheiro e outros produtos.

A polícia recebeu a denúncia de que um suspeito armado que empresta dinheiro a juros no bairro Parque Del Rei. Os policiais realizaram patrulhamento no local e localizou um dos suspeitos em frente a uma residência, ele foi reconhecido por participar de um roubo de celular no bairro Jardim Glória.

Na abordagem ao homem, a polícia encontrou um celular que o suspeito não soube explicar a procedência do aparelho. A caminho da delegacia, o homem confessou que junto com um comparsa iriam penhorar o celular.

Os policiais foram até casa do comparsa do suspeito e perceberam que as características coincidiam com o do suspeito de emprestar dinheiro a juros. Durante a verificação, a polícia abordou o homem e encontrou em seu bolso três munições, R$ 1. 600, cheques e cartões bancários.

Na ação, a polícia apreendeu 32 cheques com o suspeito, ele confirmou que empresta dinheiro e que fica com os cartões e senhas de seus clientes como penhora dos empréstimos. Na casa, os policiais apreenderam uma arma de fogo. O homem revelou ainda que em um sítio na Comunidade de Mata Cavalo havia mais armas guardadas.

A PM seguiu em diligência até a comunidade e no local apreendeu em uma residência uma espingarda, uma garrucha e munições. Os dois homens foram presos por roubo, porte ilegal de arma de fogo e crime de contra a economia popular.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes.