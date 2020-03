PM acompanha reintegração de posse em área de mata nativa em SP ocupada por indígenas

A construtora Tenda pretende construir 11 torres com 880 unidades de apartamentos no local. Os indígenas querem que a área seja destinada à criação de um parque ecológico e um Memorial da Cultura Guarani e ocuparam o espaço para para impedir a derrubada de árvores da mata nativa.

Ele orientou as crianças saírem da área e disse que os demais irão resistir e ficarão no local.

"Vamos ficar aqui, vamos rezar. Vou pedir para quem queira sair, as crianças principalmente, saírem. Porque a polícia não está com identificação. Mesmo eles falando que não querem fazer a reintegração de posse, mesmo eles falando que não estão contra a gente, eles vieram sem identificação alguma. E se vieram sem identificação, é porque não vieram de boa-fé. Nós somos guardiões da floresta. Peço que entendam o quanto é sagrado para nós essa terra. Não dá para simplesmente uma juíza decretar a morte de um povo", afirmou. O G1 questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre a falta de identificação dos policiais e aguarda retorno.

"Nós tombamos com ela. Se quiserem nos tirar, vão ter de nos derrubar, mas estamos aqui de forma pacífica, só vamos ficar no corpo da árvore. Essa luta é pela mãe Terra, para defender ela. Ninguém pode ser omisso nessa luta. Depois não adianta reclamar da poluição, do clima, das enchentes. A hora de defender o meio ambiente é agora", disse Thiago, após subir na árvore.

Uma representante da OAB também está no local e exigiu do comandante da Polícia que os policiais coloquem as identificações.

"A ideia não é causar nenhum tipo de problema e nem agir no anonimato, pelo contrário, temos de dar toda a publicidade aos nossos atos e jamais agir no anonimato. Não vi, mas se tinha policial sem identificação, não tem mais, pedi a todos que ficassem com a identificação e agora estão todos, como você pode conferir", afirmou o coronel Alexandre Bento, responsável pela operação.