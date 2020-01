Placas do Mercosul entram em vigor em todo o Brasil nesta sexta; veja preços

Tabela mostra comparação entre as placas novas e antigas onde elas já estavam em vigor — Foto: G1 Carros

Até a publicação desta reportagem, os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Roraima não haviam retornado. Os estados de Amapá e Ceará não divulgaram o valor das placas atuais, enquanto Alagoas, Ceará, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins não divulgaram o valor máximo estabelecido. O Distrito Federal disse que o valor do novo modelo ficará próximo do atual.

Quem precisa da nova placa

Veículos novos:

Primeiro emplacamento.

Veículos em circulação:

Troca de município e/ou estado;

Se as placas forem furtadas;

Se as placas forem danificadas;

Se o veículo mudar de categoria.

Novidades na compra

Para o novo padrão, o Detran faz apenas o registro do veículo e a emissão dos documentos. A partir daí, com o documento em mãos, o proprietário fica responsável por buscar uma estampadora para emplacar o veículo.

O Detran de cada estado de disponibilizar em seu site uma lista com todas as empresas credenciadas para que o proprietário do veículo escolha a de sua preferência. Por isso, o pagamento das placas deve ser feito diretamente para as estampadoras.

Até então, com o padrão de placas antigo, de cor cinza, o Detran enviava automaticamente as informações do veículo para um único posto credenciado.